Norrtälje kommun säger nej till lagförslag om större dagvattensystem

I december väntas regeringen lägga fram sin nya proposition Vägar till hållbara vattentjänster. I betänkandet till propositionen står det att belastningen på dagvattensystemen i Sverige har ökat både till följd av klimatförändringar och mer asfalt och stenläggning på marken.

Betänkandet vill därför gå ifrån principen om tioårsregn och istället använda SMHI:s definition på skyfall, som är minst 50 millimeter regn per timme eller 1 millimeter per minut. Kommunerna ska redogöra för hur de anpassar sina dagvattensystem för att klara skyfall, som en del av sin VA-planering. Detta ska skrivas in i vattentjänstlagen, och kostnaderna för att bygga ut systemen kan eventuellt läggas på VA-taxan.

I betänkandet står också dagvattenfrågan måste utredas vidare, och det är det enda som Norrtälje kommun håller med om som remissinstans. I övrigt vill kommunen inte som VA-huvudman ta ansvaret för att bygga ut dagvattenhanteringen.

”Det finns ingen på vattentjänstlagen grundad skyldighet att i den allmänna dagvattenanläggningen ha en kapacitet för att ta emot och omhänderta extremflöden.” skriver Norrtälje kommun i sitt remissvar.

Kommunen vill inte heller låta fastighetsägarna betala för överkapacitet i rören genom VA-taxan. Detta då taxan bara får täcka ”nödvändiga utgifter”, och skyfall drabbar många fler än de som betalar VA-avgift.

”Åtgärder för hantering av dagvatten vid skyfall och finansiering av dessa, är en fråga för samhällsplaneringen i stort” skriver Norrtälje kommun.

