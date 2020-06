Naturcentrum ger markägare koll på skonsam skogsavverkning – Skogskonsulten: ”Finns en föreställning om att kalhygge är det enda möjliga”

– Jag har alltid njutit av skogarna i kommunen, och när jag har sett stora områden gå omkull har jag undrat om det inte finns ett bättre sätt. Vi ville helt enkelt tillgängliggöra andra metoder för skogsavverkning, säger Tobias Nilsson, ansvarig för naturvård på Norrtälje Naturcentrum.

NT har mött upp Tobias Nilsson, John Nyberg som är anlitad av Norrtälje Naturcentrum för att konsultera markägarna i mervärdesskogsbruk, och två markägare från Edsbro som har tagit del av projektet.

"Skog för alla" inleddes under hösten 2018 med en kurs i så kallat hyggesfritt skogsbruk, ett skogsbruk som går ut på att markägaren avverkar skogen pö om pö, istället för som på kalhyggen i ett svep. Kursen drog 40 markägare från hela landet, och 20 av dem fick en gratis rådgivning i hur arbetet skulle kunna se ut i praktiken. 15 av dessa fick två dagars kostnadsfri märkning av träd.

– Det var helt fantastiska reaktioner från de som har deltagit, säger John Nyberg, som sedan i oktober har åkt runt till de 15 markägarna i Norrtäljeområdet, och berättat om fördelarna med hyggesfritt skogsbruk.

Han anser att det enbart finns fördelar med att som markägare arbeta i symbios med skogen. Det största skälet till att många håller fast vid kalhyggen är för att det finns en djupt rotad idé om att det är den enda lönsamma metoden, förklara han.

– Tvärtom kan det bli mer lönsamt att inte arbeta så. Det finns en föreställning om att trakthyggesbruk är det enda möjliga, men istället för att tömma hela bankboken som man gör när man avverkar alla träd samtidigt, så kan man se det som att man plockar av räntan istället. Och dessutom får en varierad skog som ens barn och barnbarn kan vandra i, säger han.

När NT träffar det fyra männen visar skogen i Norrhenninge upp sig från sin allra vackraste sida. En av de två markägarna som strosar mellan träden i försommarvärmen är Lars Gustafsson.

– Vi skogsägare måste ha en lång framförhållning alldeles oavsett. Om man sätter en planta kan man inte få någon utdelning från den förrän minst 60-80 år framåt i tiden. Den här metoden när man glesar ut skogen istället för att avverka en stor mängd träd samtidigt, den kräver ännu mer planering, säger han.

Det är just den omställningen, och oro för oväntade risker med ett helt nytt system, som håller en del markägare tillbaka tror Tobias Nilsson och John Nyberg.

– Men en blandad skog innebär i själva verket mindre risker, eftersom skogen får en större motståndskraft mot skogsbränder och stormar, som förmodligen kommer öka till följd av klimatförändringar. Träd som odlas i ett kalhygge kan däremot drabbas av snytbaggar, bli viltbete, drabbas av röta, med mera, säger John Nyberg.

Det kan upplevas som att det inledningsvis blir kostsamt att bredda vägar och gå in med en maskin för att ta ner träd här och var, men det är bättre att se det som en investering förklarar han, och Lars Gustafsson håller med:

– Det enda vi vet är att vi ingenting vet. Därför är det kanske inte så bra att lägga alla ägg i en och samma korg, utan sprida ut avverkningen och ta några träd här och där.

Den andre markägaren Bernt Frödin har haft en del frågetecken kring kontinuitetsskogsbruket, bland annat funderar han över om inte maskiner som går in och hugger ner enskilda träd riskerar att skada rötterna på träden. Trots vissa funderingar väger de positiva aspekterna över.

– Det här handlar inte om pengar. Jag håller på med det här för att jag vill lämna något efter mig till mina barn och barnbarn. Och den här typen av skog är rikare på det sättet, säger han.

John Nyberg tittar uppskattande på Bernt Frödin.

– Det är väldigt generöst av dig att resonera så. Och det är modigt att våga byta arbetssätt, säger han.

Tobias Nilsson från Norrtälje är tacksam han med.

– För biologisk mångfald är kontinuitet och variation två värdeord, och när jag går i en skog som ser ut såhär tänker jag alltid: tack du markägare som gör det här möjligt.

Skog för alla

Vad: Tillgängliggörande av skogsbruksmetoder som innebär ett lönsamt skogsbruk, med bibehållande av naturvärden och sociala värden.

Hur: Projektet har dels en lokal avdelning med flera moment som utförs under 2019 och dels en nationell avdelning som bara bestod av själva kursmomentet som avslutades under 2018. 40 skogsägare, varav hälften lokala, deltog i kursen under hösten 2018. Den lokala avdelningen i projektet är finansierad genom LONA samt Norrtälje kommun, och den nationella finansieras av Skogsstyrelsen.

Norrtälje Naturcentrums förhoppning: Att få bollen i rullning för ett skogsbruk som bevarar sociala och ekologiska värden, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.