NATTENS NYHETER: Trafikbrotten minskar i Norrtälje men anmälda narkotikabrott ökar

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Anmälningar om narkotikabrott ökar och trafikbrotten minskar: ”Det är ingenting att hymla om”. Antalet anmälda brott har minskat med sju procent i Norrtälje kommun i år. Riktade insatser kan enligt polisen vara en förklaring. Nu ska de riktade insatserna och den lokala närvaron öka.

Sport

Flygfyren Sommarcup är slut för den här gången – så avslutade de lokala lagen turneringen. Fotbollsfesten på Norrtälje Sportcentrum har gått i mål under söndagseftermiddagen med slutspel och avslutningsmatcher. Här är alla resultat från Roslagslagens matcher under sista turneringsdagen.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

