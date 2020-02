NATTENS NYHETER: Misstänkt olaga intrång i ladugård • Ny huvudsponsor i speedwayen – ligan byter namn

Nattens nyheter

Polisen stoppade bil – två misstänks ha varit drogpåverkade. Polisen stoppade en bil i centrala Norrtälje under kvällen. Stoppet visade sig vara berättigat. Enligt polispatrullens mening betedde sig såväl förare som passagerare – en man och en kvinna i 25-30-årsåldern – som om de vore drogpåverkade.

Obehöriga filmade djur i ladugård utanför Norrtälje. Polisen larmades om att obehöriga personer befann sig i en ladugård i Roslagsbro norr om Norrtälje under natten. En anmälan om olaga intrång har upprättats.

Sport

Byggvarukedjan blir ny huvudsponsor till Elitserien i speedway – som byter namn. I går meddelades via ett pressmeddelande att Elitserien i speedway får ett nytt namn. Från och med nu går ligan under namnet Bauhaus-ligan, sedan Bauhaus har gått in som ny huvudsponsor i ligan.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023, inled meddelandet med NT eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Norrteljetidning.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram