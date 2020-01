NATTENS NYHETER: Hallsta förlorade årets första match

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Sport

Storspelande Östling släppte in sex när Hallsta förlorade: ”Trodde det skulle vara jobbigare”. Inför årets första match hade Emil Östling släppt in blott 23 av de 174 skott han fått mot sig under Alltreans inledning. Mot SHK Hockey fick han släppa in sex mål till när Hallsta förlorade årets första match med 0–6.

Internationellt

Bas i Irak där svenska militärer är stationerade attackerad. Enligt Försvarsmakten ska ingen av de cirka 70 svenska soldaterna skadats. Internationella medier uppger att Iranska styrkor har avfyrat minst ett dussin Ballistiska robotar mot flygbasen Ayn al-Asad. Militärbasen Erbil där USA har stora styrkor ska också ha attackerats.

