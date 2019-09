NATTENS NYHETER: Fyrhjulingsfärd slutade illa – föraren skadad och brottsmisstänkt • Saluförd elsparkcykel kan vara stulen

Nattens nyheter

Misstänkt häleri i Norrtälje. En man som fått sin elsparkcykel stulen upptäcker en annons där han ser en elsparkcykel som påminner om hans. Sparkcykeln togs i beslag i väntan på närmare utredning.

Olycka med fyrhjuling – en person till sjukhus. Olyckan inträffade i närheten av Hattsundet. Föraren ska ha vält med fyrhjulingen och fördes till sjukhus med smärtor i ryggen och i ena armbågen. Mannen är i 45-årsåldern och misstänkt för rattfylleri.

Morgonens toppnyhet

25 år sedan M/S Estonia förliste – myndighetsmissar och bärgningskrav i katastrofens spår. "Mayday, mayday!" utropade M/S Estonias andrestyrman Tormi Ainsalu i nödkanalen. Men då var det redan för sent – det tiogradiga havsvattnet forsade in i färjan. 852 personer miste livet den natten – den dödligaste fartygsolyckan i våra vatten i fredstid. Från Norrtälje kommun fanns endast två dödsoffer, ett par i femtioårsåldern. En rättsprocess som startades 1996 avslutades så sent som i juli i år. En grupp av anhöriga och offer i katastrofen krävde cirka 428 miljoner kronor i skadestånd av fartygskonstruktören Meyer Werft och Bureau Veritas som inspekterade Estonias sjöduglighet. Den franska domstolen sade nej till kraven och därmed var en 23-årig rättsprocess avslutad. M/S Estonia kommer även i framtiden vara föremål för diskussioner och konflikter. Fartyget ligger på 80-90 meters djup – hur ska vraket med alla kroppar skyddas i framtiden? Dykningar har gjorts tidigare på platsen – kan det ske igen?

Sport

Johan Kristofferson matchhjälte för Rimbo i en dramatisk premiär. Det svängde rejält för Rimbo under seriepremiären borta mot Järfälla. Den tillresta publiken bjöds på en högdramatisk avslutning som innehöll en sen kvittering, sudden death och ett straffavgörande. Stor matchhjälte blev Johan Kristofferson när han satte segermålet 4–3 på straff på övertid. "Vi har tur att David (Wiberg reds.anm.) blir fasthållen", säger Kristofferson.

Ha en trevlig dag!

