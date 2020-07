NATTENS NYHETER: Årets swimruntävling anpassas efter coronapandemin • Släckarbete på avfallsanläggning fortsatte under natten

Nattens nyheter

Hans upptäckte Salmungebranden – försökte släcka stora lågorna: ”Gick fruktansvärt fort”. Under fredagseftermiddagen började ett stort lager wellpapp brinna på Salmunges avfallsanläggning. Hans Lundberg upptäckte branden och var först med att försöka släcka den. Räddningstjänstens släckningsarbete pågick under hela kvällen och väntades fortgå under hela natten. "Det kommer att brinna i flera dagar här", sa räddningsledaren Fredrik Lager i går.

Sport

Annorlunda Amfibieman i år: ”Vi ville kunna bjuda på nånting i alla fall”. Årets swimruntävling Amfibiemannen på Arholma ställs in. Men ändå inte helt. I år erbjuder arrangörerna en öppen bana för totalt 100 deltagare den 25 och 26 juli med start mellan 10.30 och 13.00.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 0176-795 74 eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Norrteljetidning.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram