När det var dags att kickstarta slog pandemin till: ”Vi var så taggade”

Vi backar bandet till 2019. Då hamnade industrimuseet Pythagoras i en ekonomisk kris, sedan kommunen sagt nej till ett tilläggsanslag.

Det talades om stängning, det blev debatt, protester och en demonstration som ringlade genom Norrtälje dagen före midsommar.

Efter sommaren tog kommunen beslut om ett extra bidrag, nästa steg skulle bli ett flerårigt avtal.

Det var där museet befann sig i början av 2020.

– De sista förhandlingstillfällena var bokade, avtalet skulle bli klart i januari-februari, säger Erika Grann.

– Vi skulle kickstarta, hitta sponsorer och tillsätta en vakant tjänst. Vi låg verkligen i startgroparna, fortsätter hon.

Så blev det inte.

Den 11 mars blev ett avgörande datum. Det var då WHO förklarade coronasmittan som pandemi och Folkhälsomyndigheten gick ut med restriktioner.

– Allt bokades av, sammanfattar Erika Grann.

Industrimuseet kunde visserligen hålla öppet under tio sommarveckor, med maximalt 50 besökare i taget och anpassningar. Men Erika Grann ser ändå en stor skillnad, när besökare inte kunde uppleva motorer och maskiner på samma sätt.

– Här ska man kunna uppleva historien på riktigt. Man ska få höra ljud och känna lukter, levande historia.

Under början av hösten kunde museet ta emot besökare. Sedan tog det stopp.

– Vi kunde köra nio av tio sponsrade lördagar och hade experimentverkstad. Sedan kom de nya restriktionerna och vi fick ställa in under höstlovet.

Coronakrisen har också satt spår ekonomiskt, även om museet har fått stöd från Kulturrådet. Den vakanta tjänsten som vaktmästare tillsattes inte. I stället blev det neddragningar.

– Vi fick avstå vaktmästaren vi hade längtat efter. Delar av personalen har också gått ner på deltid.

Sedan tidigare hade museet sökt pengar för att bygga om Barnens verkstad. Nu pågår arbetet för fullt. Tanken är att det ska bli en uppdaterad version med mer metall och mindre trä.

– Det blir Pythagoras med övningar och lek, men vi byter uttryck. Vi har letat fram arkivmaterial som vi vill lyfta fram, men en del favoriter blir kvar, säger Erika Grann.

Dessutom arbetar museet mycket med inre arbete, som fastighetsskötsel. Men det har blivit tomt.

– Man får såna energikickar av besökarna, det är tomt och trist. Vi lurar oss själva och säger att vi snart kan öppna igen, man kan inte oroa sig långt fram, säger Erika Grann.

Hon är van vid kriser, för Pythagoras har det varit mycket upp och ner genom åren. Den här gången är det annorlunda - och möjligen mindre plågsamt.

– Den här krisen kan man inte göra något åt, det är något allmängiltigt som man inte kan påverka. På ett konstigt sätt ger det en känsla av solidaritet, att vi kan stötta varandra. Det finns någon sorts konstig tröst i det.

– Samtidigt har vi fått bekräftat hur skört det är att vara så beroende av egenfinansiering, som biljettintäkter och försäljning.

Kulturlivet har drabbats hårt av pandemin. Erika Grann ser en påverkan på hela samhället.

– Det visar hur kultur påverkar hälsa och välbefinnande, det är många som mår dåligt nu. Kultur är inte grädde på moset, utan en av drivkrafterna i samhället, en av kunskapsbärarna i en tid av fake news, där den som skriker högst får rätt.

– Vi bär fram historiska fakta, här utvecklades rösträtten, här utvecklades kvinnorörelsen, här ägde historien rum på riktigt. Man behöver kunna besöka oss för att ta del av det. Hälsa, välbefinnande och vetenskap finns i våra kulturinstitutioner.

Pythagoras har, i likhet med många andra institutioner, fått stöd från Kulturrådet. Erika Grann är orolig över de mindre museerna och hembygdsgårdarna, som bärs upp av ideella krafter och inte får stöd på samma sätt.

– De som faller utanför är de ideella krafterna. Den ideella sektorn har det svårt, den betyder oerhört mycket. Det handlar om kontinuiteten, det kan bli ett brott i kunskapsöverföringen, det finns en risk att man inte orkar börja om.

Finns det något vi har lärt oss av pandemin? Något att ta med oss in i framtiden?

– Att vi behöver kultur för att må bra. Och att det vi har tagit för självklart inte är det längre.

Vad har du saknat mest under det här året?

– Att umgås, att gå på museer och hänga med kompisar.

Ett nytt år har rullat igång. Än så länge finns mycket osäkerhet.

– Vi måste hålla planeringen flexibel, vi siktar på att hålla öppet under sommaren, vi kan anpassa verksamheten på olika sätt. Men just nu har vi inte personal, vi kan inte bara öppna och släppa in folk.

Tillbaka till 2019, när Pythagoras var i kris. Hur var det att möta ett så starkt stöd?

Erika Grann skakar på huvudet och ler.

– Jag hade inte väntat mig det. Det var oväntat och fantastiskt att Pythagoras betydde så mycket för så många. För oss är kris vardag, vi släcker bränder.

Ålder: 49 år.

Bor: Norrtälje.

Familj: Man, barn och bonusbarn och bonusbarnbarn. Hund.

Gör: Chef för Industrimuseet Pythagoras.

Vad hoppas du på 2021: Att världen kan komma på rätt köl igen. Att vi får dansa hela natten och ha roligt.