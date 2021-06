Musikalkändisen öppnar yogaretreat på Björkö: ”Lyckholms pensionat kom till oss”

Josefine Bengtsson, Karl Dyall och sonen Noah, två månader, tar emot på verandan utanför Lyckhems pensionat. Från en högtalare ljuder meditationsmusik som blandar sig med fågelsången. Vi befinner oss på den södra delen av Björkö, dit vägen löper många slingriga kilometer mellan åkrar och skogar, emellanåt med havet i sikte.

– Oavsett var man kommer ifrån är det saker som åker av på vägen. När man kommer hit har man redan startat, man släpper stressen, säger Karl Dyall.

För släppa stressen är det meningen att man ska göra här framöver. Det anrika Lyckhems pensionat är numera ett yogaretreat där man kan boka in sig för några dagar av meditation, tystnad och inre reflektion.

– Vi har rest runt i världen, men alltid drömt om ett eget ställe. Lyckhem kom till oss, det känns så optimalt att kunna skapa sin egen plats. Här finns plats för många yogamattor, restaurangkök och personalstugor i skogen. Tidigare har vi åkt runt som en cirkus med alla yogamattor, säger Josefine Bengtsson.

Hon är yogalärare med flera utbildningar i bagaget, bland annat från Goa i Indien. Men hon har också studerat på Handelshögskolan i Stockholm, vilket kommer väl till pass när man ska driva företag. Karl Dyall var under 90- och 00-talet en av Sveriges mest kända dansare och musikalartister. Senare har han även gjort karriär inom sporten crossfit, som kombinerar olika slags styrke- och konditionsträning.

– Jag hade inte omfamnat yogan förrän jag träffade Josefine. Träning är ofta förknippat med mycket fåfänga, men att må bra handlar också om att vara närvarande. I crossfit pratar man mycket om återhämtning, och där har yogan kommit mycket längre, säger Karl Dyall.

De två träffades 2018 på ett flygplan till Mallorca dit de var på väg för att arbeta med ett evenemang, hon som yogainstruktör och han som crossfitinstruktör.

– Det blev väldigt intensiva diskussioner på planet om välmående. Sedan har jag varit med på retreaten och lastat, burit och kört, säger Karl Dyall.

Han bidrar också med trumspel och dans i vissa yogaövningar. Vi går över gårdsplanen och uppför en ganska skraltig trätrappa till Lyckhems gamla festsal, som numera är en yogasal med mattor och kuddar på golvet. Lysrören i taket ska bytas ut, men annars fungerar det ljusa och neutrala rummet bra för övningar som kräver balans och koncentration.

Den som bokar in sig på retreat kommer att tillbringa åtskilliga timmar här, och för mer spontan återhämtning finns skogen och havet inpå knuten. Maten kommer att vara vegetarisk och alla måste vara helt tysta fram till klockan 14 varje dag.

– Det ska vara en känsla av bubbla. Vi tvingar inte folk att stänga av mobilerna, men uppmanar dem att göra det, säger Josefine Bengtsson.

Hon och Karl Dyall är faktiskt inte de första hemvändande svenskarna att ta sig an Lyckhem. År 1904 köptes egendomen av sjökapten Erik Gustav Allan Lychou som hade bott många år i USA. Han lät flytta mangårdsbyggnaden och bygga en interiör i amerikansk stil med vindlande trappor och loftgångar. Ännu i dag känns det lite som att stiga in i en hemtrevlig deckare när man öppnar ytterdörren.

Själva pensionatsdriften startade trädgårdsmästaren Johan August Lindevall från Stockholm som köpte Lyckholm 1918. Pensionatet drevs med stor framgång under de kommande 30 åren ända tills landstinget köpte det åt Stockholms husmodersförening. Tanken var att uttröttade hemmafruar skulle få en chans att vila upp sig i skärgårdsmiljö, vilket inte är alldeles väsensskilt från dagens verksamhet.

– Väldigt många som kommer är trötta mödrar. Det är 90 till 95 procent kvinnor. Det vore fint med en lite mer blandad skara, säger Josefine Bengtsson och tillägger att sommaren kommer att avslutas med både ett mansretreat och ett tonårsretreat.

I slutet av 1950-talet blev Lyckhem ett behandlingshem för människor med beroendeproblem, och 1984 ett av Svenska turistföreningens vandrarhem. Om allt detta skriver Henrik Ahrnborg i Björkö-Arholma hembygdsförenings tidning Våra öar. Henrik Ahrnborg drev för övrigt Lyckhem som pensionat mellan 2005 och 2016 tillsammans med sin fru Ulrika.

Josefine Bengtsson och Karl Dyall har bara ägt stället i några veckor, och det finns fortfarande mycket att göra på fastigheten. Ett däck för utomhusyoga ska anläggas i trädgården och dubbelrum ska bli enkelrum, då den som åker på yogaretreat oftast gör det ensam. Sedan behöver själva husen också en hel del kärlek.

– Vi ska måla lite. Det finns saker att rusta upp här och där. Vi har någon sorts slutversion och dit rör vi oss i olika faser. Men det är redan härligt och fint här så vi känner oss trygga med att starta vår verksamhet här redan nu, säger Josefine Bengtsson.

För startad är verksamheten, även om de första gästerna inte ska komma hit förrän i juli.

– Det kommer att komma 25 personer varje helg. Det är vårt maxtak i coronatider. Det är nästan fullbokat, med några platser kvar i augusti. Vi hade ingen aning om att folk ville hit, men det har varit ett väldigt sug, säger Josefine Bengtsson.

Än så länge är det bara hon, Karl och lilla Noah som vistas på Lyckhem, men anläggningen kommer senare att ha sju till åtta anställda varav åtminstone två är lokalt rekryterade.

Yogarörelsen är på stark frammarsch i världen, och inte minst i Sverige blir det alltmer vanligt att människor klämmer in några övningar mellan jobb och fredagsmys. Samtidigt har delar av rörelsen blivit påkomna med att sprida konspirationsteorier och pseudovetenskapliga påståenden om kropp och hälsa.

– Det finns en massa galenskaper. För tio år sedan var det mer galenskap, men nu är det så många fler som har kommit in i yoga, utan att blanda in kristaller och änglar. Den här retreaten försöker vi göra så konkret och oflummig som möjlig: ”vad känner jag just nu?”. Det handlar inte om att få kontakt med andevärlden, säger Josefine Bengtsson.