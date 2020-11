Munspelsmästaren ställer in – har haft dramatiskt covid-år: ”Att ta farväl iklädd skyddsutrustning önskar jag inte min värsta fiende”

Som för så många andra har 2020 varit ett märkesår för Mike Fall. På en och samma gång både ovanligt dramatiskt och ovanligt lugnt.

– Precis som alla andra i branschen har jag fått ställa om. När folk började bete sig konstigt och bunkra varor från affären pallade jag inte med att vara kvar i Stockholm så jag begav mig söderut till mitt lantställe i Östergötland. Och där är jag kvar. Jag kan inte resa, har förlorat gig och inkomster. Det är jätteträligt, men vad ska man göra? säger han på mjuk östgötska.

Han är född 1986 och är sångare, kompositör och en av få högskoleutbildade munspelare i Sverige. 2013 vann han världsmästerskap i munspel vid World Harmonica Championship i Tyskland.

Fall har en kärlek för tidig jazz- och bluesmusik som gör sig påmind i hans konserter men tänjer gärna på genregränserna i olika samarbeten. Under åren har han spelat, turnerat och medverkat vid inspelningar med bland annat Caroline Af Ugglas, Lars Winnerbäck, Brolle och Lisa Lystam Family Band.

2015 kom första soloskivan, 2018 den andra och under november spelar han in den tredje. Andra saker han har gjort under de lugna månaderna som har gått har han tagit musiklärarexamen, undervisat elever på distans, skrivit ny musik och arrat. Och så har han undvikt folk och inte gjort några spelningar alls.

– Jag är själv väldigt försiktig, när det när det gäller att till exempel resa. Min mormor gick bort i våras i corona och att ta farväl iklädd skyddsutrustning önskar jag inte min värsta fiende.

Konserten i Folkets Hus i Norrtälje var tänkt att bryta sviten av inställda spelningar – nu ställs även den in på grund av ökad smittspridning.