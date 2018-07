Västervik hade poängfest hemma mot Lejonen

Det blev en riktig storseger för Västervik mot Lejonen hemma i Elitserien i speedway. Matchen slutade 51–39.

I och med segern tog Västervik också bonuspoängen genom bästa sammanlagda resultatet i lagens båda möten under säsongen.

Peter Ljung körde in 12 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Nicki Pedersen 11, Peter Kildemand 10, Bartosz Smektala 7, Mikkel B Jensen 5, Anton Karlsson 4 och Grzegorz Zengota 2, poängen för Lejonen kördes in av Jaroslaw Hampel 10, Timo Lahti 8, Chris Holder 7, Piotr Pawlicki 6, Maksym Drabik 5, Rohan Tungate 2 och Kenny Wennerstam.

I nästa match möter Västervik Rospiggarna hemma och Lejonen möter Masarna hemma. Båda matcherna körs tisdag 31 juli 19.00.