Urladdning för Dackarna hemma mot Västervik

Det blev en riktig storseger för Dackarna mot Västervik hemma i Elitserien i speedway. Matchen slutade 56–34.

Det blev också Dackarna som tog hem bonuspoängen.

Det betydde femte matchen i rad utan seger för Västervik.

Greg Hancock körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Maciej Janowski 10, Oliwer Berntzon 9, Joel Kling 9, Pawel Przedpelski 7, Patryk Dudek 7 och Hans Andersen 3, poängen för Västervik kördes in av Nicki Pedersen 13, Peter Ljung 13, Peter Kildemand 5, Bartosz Smektala, Anton Karlsson och Mikkel B Jensen.

Resultatet innebär att Dackarna ligger kvar på tredje plats och Västervik på sjunde plats i tabellen.

I nästa match möter Dackarna Vetlanda hemma och Västervik möter Lejonen borta. Båda matcherna körs tisdag 17 juli 19.00.