Tung förlust för Rospiggarna i toppmatchen mot Dackarna

Det var två topplag som möttes i Elitserien i speedway på tisdagen. Dackarna tog en stark seger på bortaplan, efter att ha slagit Rospiggarna med 52–38.

Dackarna knep därmed bonuspoängen.

Maciej Janowski körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Oliwer Berntzon 11, Greg Hancock 10, Patryk Dudek 9, Pawel Przedpelski 8 och Joel Kling 2, poängen för Rospiggarna kördes in av Jason Doyle 11, Jacob Thorsell 10, Max Fricke 8, Samuel Masters 3, Tero Aarnio 3, Robert Lambert 2 och Andreas Jonsson.

Nästa motstånd för Rospiggarna är Vetlanda. Lagen möts tisdag 14 augusti 19.00.