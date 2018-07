Trots dyra segrar – Teurnberg och Rospiggarna tänker inte hålla igen mot Masarna

I och med att de flesta förare i speedway har prestationsbaserad ersättning, en viss summa per poäng de kör in, blir stora segrar dyra för klubbarna. Allra värst slår en storseger mot klubben när den tas på bortaplan, som i tisdags när Rospiggarna vann borta mot Masarna med hela 59–31 (med bonuspoängen till förarna inräknad fick Rospiggarna betala för hela 66 poäng), på grund av att klubben då inte kan räkna in några intäkter.

– Den budget jag lagt för säsongen har redan skenat iväg, säger Teurnberg och påpekar att storsegern hemma mot Indianerna, 61–29 (69 poäng med bonusen), också sved. Det är ingen kris på något sätt, men det är klart att det kostar mycket att vinna stort. Så fungerar det ju i speedway.

Även fast det bästa kostnadsmässigt för en klubb i speedway är att vinna alla matcher med 46–44 så är det inget Teurnberg strävar efter.

– Nej, jag fungerar inte så. Vi kör på för fullt hela tiden.

Trots storsegern senast är Teurnberg noga med att poängtera att han inte tar ut någon seger i förskott mot Masarna på tisdagskvällen.

– Verkligen inte. Visst är vi favoriter och vi kör för vinst, men jobbet måste göras till hundra procent. Större marginaler än så är det inte i speedway.

Teurnberg ändrar ingenting i laget, mer än att Sam Masters åter är nere på reservplats istället för Max Fricke som är åter som ordinarie.

– Jag har haft lite funderingar på att prova den ryske talangen Gleb Chugunov i någon match, men han är fotskadad i ett par veckor till. Sedan börjar även Kenneth Hansen att komma ur svackan han haft så det tätnar om platserna i laget. Men Tero Aarnio, som Hansen i så fall kan ersätta, har kört så bra så att jag känner att jag inte kan plocka bort honom.

Om Rospiggarna vinner mot Masarna så kommer nästa veckas dubbelmöten mot Smederna (borta tisdag- hemma onsdag) att vara en ren seriefinal.

– Det är drömmen, säger Teurnberg. Det kan bli ett par riktiga höjdarmatcher med förhoppningsvis bra med publik. Men först måste vi klara av Masarna.

Laguppställningarna

Rospiggarna: 1. Jason Doyle 2. Max Fricke 3. Robert Lambert 4. Jacob Thorssell 5. Andreas Jonsson 6. Tero Aarnio 7. Sam Masters

Masarna: 1. Linus Sundström 2. Kim Nilsson 3. Tai Woffinden 4. Artur Czaja 5. Antonio Lindbäck 6. Emil Millberg 7. Joel Andersson