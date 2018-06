Smederna slog Västervik på bortaplan

Det blev Smederna som vann mötet i Elitserien i speedway på bortaplan mot Västervik, med 50–40.

Smederna fick också bonuspoängen.

Det innebär att Smederna är fortfarande är obesegrat den här säsongen, efter sex matcher.

Niels-Kristian Iversen körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Fredrik Lindgren 11, Krzysztof Buczkowski 8, Michael Jepsen Jensen 7, Andzejs Lebedevs 5, Pontus Aspgren 4 och Alexander Woentin 3, poängen för Västervik kördes in av Nicki Pedersen 12, Peter Ljung 9, Peter Kildemand 7, Grzegorz Zengota 6, Mikkel B Jensen 3 och Bartosz Smektala 3.

Det här betyder att Västervik är kvar på sjätte plats, och att Smederna fortfarande leder serien.

Nästa motstånd för Västervik är Dackarna. Smederna tar sig an Lejonen borta. Båda matcherna körs tisdag 3 juli 19.00.