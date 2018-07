Vetlanda vann mötet med Indianerna borta med 46–44 på tisdagen i Elitserien i speedway.

Leon Madsen körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Artem Laguta 11, Bartosz Zmarzlik 10, Tomas Jonasson 6, Brady Kurtz 3, Robert Miskowiak 2 och Filip Hjelmland 2, poängen för Indianerna kördes in av Vaclav Milik 10, Piotr Protasiewicz 9, Kenneth Bjerre 8, Anders Thomsen 8, Bjarne Pedersen 4, Viktor Palovaara 3 och Ludvig Lindgren 2.

De båda lagen möts igen tisdag 10 juli 19.00.