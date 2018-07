Rospiggarna tappade serieledningen – bekväm vinst för Smederna

Inför ett sommarsvettigt och stekande hett Eskilstuna Motorstadion drog seriefinalen mellan Smederna och Rospiggarna igång. Hemmalaget som alltså i senaste omgången kryssade mot Lejonen, gick miste om bonuspoängen och därmed fick se Rospiggarna knycka åt sig första platsen i Elitserien.

Matchen inleddes jämnt i första heatet. Regerande världsmästaren Jason Doyle visade klass och höll ifrån jagande Fredrik Lindgren och Pontus Aspgren, medan Max Fricke körde in på en fjärde plats.

I heat två fick matchen sig ett avbrott då Smedernas Linus Eklöf gick omkull i en kurva och blev liggande. Inga allvarliga fysiska men för Eklöf som tog sig av för egen maskin men blev utesluten från heatet, som slutade oavgjort.

Från det tredje heatet kom ett litet ryck från Smederna. Först körde Michael Jepsen Jensen och Kryzsztof Buczkowski in fyra poäng, som sedan följdes med en femetta av hemmalaget.

I det femte heatet åkte Linus Eklöf omkull en till gång, men nu orsakat efter en vågad omkörning i sista kurvan av Jacob Thorssell. Denna gången uteslöts rospiggen och femettan tilldelades Aspgren och Eklöf.

Smedernas ryck med tio poäng stagades sedan upp med hjälp av två fina heat signerat Jason Doyle, som toppades in istället för Thorssell i heat 7. Australien körde in två raka treor, bland annat en mot starke Fredrik Lindgren. Lagkompisarna Lambert och Fricke kunde dock inte hänga med i samma tempo som varken Doyle eller Smederna, så någon utjämning blev det inte tal om. Fortsatt betryggade ledning för hemmalaget alltså.

Efter det åttonde heatet blev gapet ner till Rospiggarna än mer bekvämt för Smederna. Med en glänsande Michael Jepsen Jensen säkrades en ny femetta och ledning med 31–17.

Men Rospiggarna skulle snabbt därpå repa sig och visa sin maxnivå. Det såg länge ut att sluta fyra två till bortalaget i heat nio, men i den sista kurvan klämde sig Max Fricke läckert förbi Niels Kristian Iversen och ordnande en femetta tillsammans med landsmannen Doyle.

Innan den längre pausen ryckte Smederna med en till poäng och fortsatte på samma stuk när vilan var över och efter heat 11 var ställningen 40–28.

Någon ordentlig chans att vända tog Rospiggarna aldrig, utan under de sista kvarstående heaten fortsatte Smederna att dryga ut ledningen sakta men säkert. Slutresultatet landade till sist in på 54–36. Rospiggarna har däremot möjlighet till revansch då lagen möts redan under onsdagen i omgång 10 på HZ Bygg Arena i Hallstavik.

Matchfakta:

Smederna–Rospiggarna 54–36

Smederna: Niels Kristian Iversen 12, Fredrik Lindgren 11, Michael Jepsen Jensen 10, Pontus Aspgren 7, Mikkel Michelsen 6, Krzysztof Buczkowski 5, Linus Eklöf 3.

Rospiggarna: Jason Doyle 14, Robert Lambert 7,Andreas Jonsson 6, Max Fricke 2, Sam Masters 2, Kenneth Hansen 2, Jacob Thorssell 0.

Publik: 4473