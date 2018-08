Rospiggarna föll mot Vetlanda på bortaplan

Rospiggarna fick se sig besegrat i mötet med Vetlanda på bortaplan i Elitserien i speedway, med 41–48.

Det blev Rospiggarna som tog hem bonuspoängen.

Bartosz Zmarzlik körde in 15 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Leon Madsen 14, Brady Kurtz 12, Tomas Jonasson 4, Ricky Kling 2 och Magnus Karlsson, poängen för Rospiggarna kördes in av Jason Doyle 12, Robert Lambert 9, Andreas Jonsson 5, Jacob Thorsell 4, Max Fricke 4, Samuel Masters 4 och Tero Aarnio 3.

Med en omgång kvar är Vetlanda på fjärde plats i tabellen, medan Rospiggarna är på tredje plats.

I nästa omgång har Rospiggarna Lejonen hemma, tisdag 21 augusti 19.00.