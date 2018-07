Motgångarna fortsätter - Masarna förlorade på nytt

Motgångarna fortsätter för Masarna, som på tisdagen åkte på ännu en förlust i Elitserien i speedway. Indianerna vann matchen hemma med 46–44. I och med detta har Masarna sju förluster i rad.

Adrian Miedzinski körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Vaclav Milik 10, Piotr Protasiewicz 9, Anders Thomsen 9, Kenneth Bjerre 6 och Christoffer Selvin, poängen för Masarna kördes in av Tai Woffinden 15, Antonio Lindbäck 11, Kim Nilsson 6, Linus Sundström 5, Artur Czaja 3, Joel Andersson 3 och Emil Millberg.

De båda lagen möts igen onsdag 18 juli 19.00.