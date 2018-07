Mikael Teurnberg inför dubbelmötet med Smederna: "Tror det kan bli en riktig publikfest"

Anmäl text- och faktafel

Under veckan väntar ett spännande dubbelmöte mellan Rospiggarna och de regerande mästarna Smederna. Rospiggarna leder just nu serien på 14 poäng, två poäng före just Smederna. På tisdag kväll väntar det första mötet, i Eskilstuna. Sporten kommer sända mötet och du kan se matchen live, med start 18:40. Mikael Teurnberg ser fram emot båda matcherna.

– Det känns bra, vi ligger bra till och leder serien. Känns som vi är inne i ett bra flyt, men det kommer bli tufft. Smederna är ett bra lag, säger Teurnberg.

Hur ser du på motståndarna Smederna?

– Jag brukar inte titta så mycket på motståndarna, men jag vet att de har ett väldigt bra lag, påminner lite om oss. Smederna är ett väldigt respektingivande lag, men vi brukar göra bra matcher i Eskilstuna, så det finns inget spöke på så sätt.

Teurnberg påpekar även att Smederna förlorade senast mot Lejonen, och tror Rospiggarna har stor chans att vinna dessa mini-derbyna. Smederna är det närmaste laget för Rospiggarna, därav Teurnbergs derbykänsla.

Just dubbelmötena är nya för i år, och nu väntar alltså seriefinal i båda omgångarna. Även om Teurnberg inte vill fokusera allt för mycket på tabelläget.

– Klart vi blir taggade automatiskt när det är seriefinal, men samtidigt ska inte medaljerna delas ut nu, det gäller att vara bäst när slutspelet drar igång. Men klart att det ska bli kul med det här dubbelmötet, säger han.

Läs även: Succé för Lambert i Güstrov – vann EM-deltävlingen

Till tisdagens möte gör Rospiggarna en förändring, dansken Kenneth Hansen kliver in istället för Tero Aarnio. Hansen inledde säsongen bra, men efter en formdipp valde Teurnberg att köra med Aarnio istället, men nu är han alltså tillbaka i laget – och Teurnberg tror på en taggad dansk.

– Aarnio har tappat lite och Hansen har sett taggad ut, så jag tror det är ett bra läge att köra på honom. Han kommer vara hungrig på att visa upp sig för mig nu, och det är alltid bra att ha hungriga förare, säger han.

Strålande väder väntar på tisdag, men även på onsdag när returmötet körs i Hallstavik. Bra väder betyder väldigt torra banor, men lagen kommer göra allt för att få sina banor i bra skick inför matcherna.

– Det finns inte så mycket att göra, det är bara att vattna så mycket som det går. Vi kommer börja redan på tisdag kväll och vattna så den är bra till onsdag, säger Teurnberg.

Läs även: Utvärderingen klar – Högsta betyg för arenan och Rospiggarnas GP

Just bra väder är en sak som kan locka mer publik, det tror i alla fall Teurnberg. Han påpekar att både Rospiggarna och Smederna lockar mycket publik även i vanliga fall.

– Nu när det är bra väder och många har semester tror jag det bli en riktig publikfest på båda matcherna, säger han.