Lejonen vann hemma mot Smederna

Det blev Lejonen som vann matchen hemma mot Smederna i Elitserien i speedway på tisdagen. 46–44 slutade matchen.

Jaroslaw Hampel körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Piotr Pawlicki 10, Rohan Tungate 8, Kacper Woryna 7, Maksym Drabik 5, Timo Lahti 3 och Viktor Bergström 2, poängen för Smederna kördes in av Fredrik Lindgren 11, Niels-Kristian Iversen 11, Pontus Aspgren 8, Michael Jepsen Jensen 7, Krzysztof Buczkowski 4 och Andzejs Lebedevs 3.

I tabellen innebär det här att Lejonen nu ligger på sjätte plats. Smederna leder fortfarande serien, ett poäng före Rospiggarna.

Lagen får nu möjlighet att vässa taktiken, eftersom man möts igen i nästa match, tisdag 10 juli 19.00.