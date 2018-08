Indianerna segrare hemma mot Lejonen

Indianerna besegrade Lejonen på hemmaplan i tisdagens match i Elitserien i speedway. 46–44 slutade matchen.

Det blev också Indianerna som tog hem bonuspoängen.

Tai Woffinden körde in 12 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Piotr Protasiewicz 11, Anders Thomsen 9, Vaclav Milik 8, Kacper Gomolski 3 och Ludvig Lindgren 3, poängen för Lejonen kördes in av Jaroslaw Hampel 11, Timo Lahti 11, Chris Holder 9, Rohan Tungate 7, Kacper Woryna 2, Piotr Pawlicki 2 och Viktor Bergström 2.

På tisdag 14 augusti 19.00 kör Indianerna borta mot Smederna, och Lejonen hemma mot Dackarna.