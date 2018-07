Förlust för Rospiggarna i toppmötet med Smederna i Elitserien

Rospiggarna föll i den tuffa drabbningen mot Smederna på bortaplan på tisdagen. Matchen mellan de båda topplagen i Elitserien i speedway slutade 54–36.

Niels-Kristian Iversen körde in 12 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Fredrik Lindgren 11, Michael Jepsen Jensen 9, Pontus Aspgren 7, Krzysztof Buczkowski 6, Mikkel Michelsen 6 och Linus Eklöf 3, poängen för Rospiggarna kördes in av Jason Doyle 17, Robert Lambert 7, Andreas Jonsson 6, Max Fricke 2, Kenneth Hansen 2 och Samuel Masters 2.

De båda lagen möts igen onsdag 18 juli 19.00.