Fem snackisar efter Rospiggarna–Lejonen: ”Om du tvekat på att du gjort avtryck – så kan du sluta nu”

Hyllningen till Teurnberg

Innan matchen mellan Rospiggarna och Lejonen bjöds det på ett riktigt gåshuds-ögonblick när hemmalagets avgående lagledare hyllades med en speciell hälsning. Man hade sammanställt allt Teurnberg åstadkommit under hans år i Rospiggarna och presenterade det för publiken och Teurnberg själv – och det tog sin lilla tid. En märkbart tagen Teurnberg stod vid starten och kunde bara skaka på huvudet åt ovationerna som dånade runt arenan. Undertecknad pratade med lagledaren ett par dagar efter att han meddelat sitt beslut och det var tydligt att han inte väntat sig den respons han fått. "Tydligen har man gjort ett avtryck", sa han då. Om du någonsin har tvekat på att du gjort något avtryck, Micke, så kan du sluta nu. Man brukar säga att man aldrig blir profet i sin egen by, men du har nog lyckats.

Piggarnas pangstart

Att siktet var inställt på semifinal var det ingen tvekan om när tejpen gick på HZ Bygg Arena. Max Fricke och Jason Doyle ordande en femetta direkt och det skulle bli två till på de fem första hetat. Första poängtappet kom i heat 4 där Sam Masters uteslöts efter en krasch med Mathias Thörnblom. Det såg länge ut som att hemmalaget tänkte följa upp krossen i säsongspremiären med en ny utskåpning...

Struliga heat 7

...men sen kom heat 7. Jason Doyle gick omkull i startkurvan och tvekade länge innan han reste sig och tog sig av banan. Övriga förare hann nästan varvet runt innan domaren stoppade heatet och uteslöt Doyle. Kvar fanns Max Fricke som nu hade press på sig att hålla Lejonen på avstånd. Kanske lite för stor press, för när tvåminutersklockan tickade ut hade inte Fricke ställt sig vid tejpen – och uteslöts även han. Istället fick Maksym Drabik och Kacper Woryna ensamma köra runt banan för att fördela de fem poängen mellan sig.

Comebacken

Men det verkade inte gå någon större nöd på hemmalaget, för redan i heat 8 plockade Jacob Thorssell och Robert Lambert kvällens fjärde femetta för hemmalaget och såg till att det åter skiljde mer än tio poäng mellan lagen. Femettorna fortsatte att staplas på hög och efter tio körda heat så hade hälften slutat 5–1 till Rospiggarna. Det hann bli tre till innan kvällen var slut och åtta av 15 heat slutade med en femetta till Rospiggarna.

Bragden inför rekordpubliken

Det kändes nästan omöjligt på förhand. Kör in 27 förarpoäng på regerande mästarna Smederna. Men när kvällen summerades så hade Rospiggarna kört in 37(!). Ett nästan filmiskt avslut, när man räknar in att tisdagens match sågs av rekordpublik. Nästan 6000 personer hade tagit sig till HZ Bygg Arena när det vankades välgörenhetsmatch. Imponerade uppslutning på läktaren och imponerade körning på ovalen – och nu väntar semifinal.