Eriksson: "Tack för allt Teurnberg – du har gjort dig förtjänt av lite vila"

Så kom den dagen många av oss hade befarat var på väg.

Mikael Teurnberg avgår som lagledare och sportchef för Rospiggarna efter att säsongen är slut.

Ser man till allt jobb den mannen lagt ner för Roslagens enda elitklubb så var det ett beslut som var oundvikligt. Likaväl känns det enormt sorgligt att dagen är här.

Har man haft någon som helst kontakt med Rospiggarna speedway det senaste decenniet så är jag 100 procent säker på att man har märkt av den här mannen. Som på ett sätt rört sig lite i kulisserna, men ändå tagit enorm plats.

Utan Mikael Teurnberg kan jag lova er att Rospiggarna inte hade tagit SM-guld 2016, man hade inte gått till semifinal 2017 och man hade – definitivt – inte anordnat en GP-tävling den 7 juli 2018.

Vad Teurnberg har betytt för Rospiggarna skulle ta flera dagar att berätta om. Men man kan sammanfatta det med ett ord: Allt.

Att vara ordförande, sportchef, lagledare och marknadsansvarig samtidigt är ofattbart mycket ansvar. Att dessutom vara det i en elitserieklubb som ligger i Sverigetoppen är helt galet.

När GP-tävlingen i Hallstavik närmade sig i somras satt vi på redaktionen och bara väntade på att få ett meddelande om att Mikael Teurnberg skulle meddela att; "nu har det blivit för mycket". Att jobba så otroligt mycket som han gjorde under år 2018 första sex månader är det få som klarar av. Han räknade själv ut att han snittade 16-17 timmar per dygn sista veckorna in mot tävlingen.

Och att han har vunnit folkets hjärta går inte att ta miste på. Mikael Teurnberg kan knappt röra sig på eller kring HZ Bygg Arena utan att någon vill stanna och prata med honom.

Slår man upp ”Rospiggarna” i Nationalencyklopedin så är jag nästan säker på att det finns en bild av Mikael Teurnberg där. En man med större klubbhjärta får man leta länge efter.

Samtidigt kan jag förstå att kärleken och glädjen över sporten och laget har förbytts mot måsten. Att aldrig kunna vara ledig, att ständigt behöva vara tillgänglig – det tär på en.

Det Mikael Teurnberg har gjort för Roslagen är värt alla priser i världen. Om man läser motiveringen till SVT-sportens Sportspegelpris så står det:

”Sportspegelpriset kan delas ut till den idrottsman, idrottskvinna eller det lag som i tävling utfört en anmärkningsvärd prestation under året som gått, och som genom sin insats betytt mycket för sin idrott. Priset kan även tilldelas den ledare, forskare, aktiv eller annan som genom sin verksamhet gagnat idrotten från etiska, medicinska, sociala eller idrottsliga synpunkter.”

Skicka det till Teurnberg direkt.

Jag känner till få som har betytt så mycket för en klubb eller en idrott som Mikael Teurnberg gör och har gjort.

Att Rospiggarna och Hallstavik fick stå värd för en GP-tävling i somras är helt och hållet tack vare Mikael Teurnbergs inställning om att ingenting är omöjligt.

Efter tävlingen så skrev min kollega Pove Persson i en krönika att ”Den största vinnaren körde inte ett varv under kvällen". Att se lättnaden i Teurnbergs ansikte efter den kvällen var fantastiskt.

Mikael Teurnberg har varit synonymt med Rospiggarna speedway de senaste nio säsongerna. Hur klubben ska gå vidare efter det här har jag ingen aning om. Jag kan inte se någon annan som skulle kunna kliva in med det engagemanget som Teurnberg har.

Tack för allt Mikael. Du kommer bli otroligt saknad – men du har verkligen gjort dig förtjänt av lite vila.

Nu hoppas jag bara att du får kröna din karriär som allt-i-allo med ett nytt SM-guld.

Det är inte mer än rätt.