Dackarna kan fira seriesegern efter 49–41 mot Smederna

Med 49–41 mot bortalaget Smederna blev det klart. Dackarna är slutsegrare av Elitserien i speedway 2018. Smederna slutar på tredje plats i tabellen.

Det blev också Dackarna som tog hem bonuspoängen.

Maciej Janowski körde in 10 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Oliver Berntzon 9, Greg Hancock 8, Patryk Dudek 7, Pawel Przedpelski 6, Hans Andersen 6 och Joel Kling 3, poängen för Smederna kördes in av Niels-Kristian Iversen 14, Mikkel Michelsen 8, Michael Jepsen Jensen 6, Andzejs Lebedevs 5, Pontus Aspgren 4, Krzysztof Buczkowski 2 och Linus Eklöf 2.