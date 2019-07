Möt Hans Blix i sommarstugan på Gräsö – nyhemkommen från Tjernobyl: ”Jag var aldrig rädd”

Anmäl text- och faktafel

Det behövs inte en toppdiplomat för att ge vägledning till den röda sommarstugan på Gräsö utanför Öregrund som Hans Blix familj ägt sedan slutet av 30-talet. Men när NT träffade den tidigare generalsekreteraren för FN:s atomenergiorgan var det precis vad som skedde. Utrikesministern, juristen och 91 åringen bor sommartid i ett ombyggt stall från mitten av 1800-talet. Huset är beläget långt ut på Gräsö alldeles intill vattnet. Utvändigt avslöjar huset inte något om den tidigare utrikesministerns fascinerande yrkesliv. Men väl inne blir man genast varse.

– Den där fick jag av en ambassadör i Guinea-Bissau 1978, säger Hans Blix och pekar på ett flera meter långt ormskinn som hänger i taket.

Inredningen består av föremål från hela världen. Ovanför vardagsrumssoffan hänger två uppstoppade blåsfiskar, och fastnaglad på väggen hänger en av favorittavlorna, föreställande tre fåglar, mot vilken den kände diplomaten pekar.

– Fågeln till vänster är en Steglits, den brukade finnas här ute förut, men inte längre.

I samtalet med Hans tangerar vi händelser som hans möte med Libyens diktator Gaddafi och när FN:s generalsekreterare Kofi Annan ville att Blix skulle resa till Irak för att leta kärnvapen. Men vi stannar till vid Tjernobyl och 91-åringens sista tjänsteresa. Blix är nämligen nyhemkommen från det sovjetiska kärnkraftverket där det historiska överlämnandet av säkerheten för reaktorn räckts över till den ukrainska staten.

– Sarkofagen är tät och nyckeln är överlämnad till Ukraina nu.

Reaktorolyckan i Tjernobyl ägde rum den 26 april 1986, under den tiden då Hans Blix var generaldirektör för FN:s internationella atomenergiorgan. Tio dagar efter katastrofen reste han dit med två kärnfysiker.

– Vi skulle ta reda på vad som hänt där nere och se till att världen fick klarhet i detta.

91-åringen har på uppdrag av FN varit i Tjernobyl många gånger genom åren, men aldrig känt att platsen varit speciellt farlig.

– Jag var aldrig rädd, jag tänkte att inte skulle atomenergiorganet skicka deras generaldirektör till ett farligt område.

– Vårt uppdrag var att komma fram till vad vi kan lära oss av olyckan. Och på rekordtid genomförde vi två konventioner.

Det ena var att stater omedelbart efter en kärnkraftsolycka måste informera världen om vad som hänt. Det andra var att stater bör samarbeta och ge bidrag, personal, och experter till de länder som blivit drabbade.

Nu, över 30 år senare, har man med ett franskt konsortium byggt ett gigantiskt stålskal över reaktorn för att säkerställa att radioaktiva partiklar inte ska kunna ta sig ut. Bygget som kallas för Sarkofagen, tog sex år att genomföra och blev färdigt 2016. Bjässen är 108 meter hög, väger 36 000 ton och planerar hålla radioaktiva ämnen förslutna i 100 år. Prislappen blev 1,5 miljarder euro och har finansierats med ledning av organisationen Assembly of Donors of the Chernobyl Shelter Fund. Som Hans Blix förövrigt varit ordförande för i 22 år.

För att symbolisera överlämnandet av ansvaret räckte man på plats i Tjernobyl över en symbolisk nyckel till den ukrainska staten.

– Det var en verklig nyckel som var så här stor, säger Hans och gestikulerar brett med händerna.

Det fanns en tid då det inte var självklart för Hans Martin Blix att bli den han är idag. Initialt tänkte han bli professor precis som pappan Gunnar Blix, som i sin tur var son till professorn Magnus Blix. 1946 tog Hans studenten, ett år efter att Förenta Nationerna grundades. En händelse som fick den unge Hans att tänka om.

– Efter kriget ville jag ut i världen och utveckla den internationella rätten. Vi människor är för små för de stora frågorna, vissa problem kan inte lösas av bara ett land.

Blix blev inte som sin pappa, han tog en juridisk kandidatexamen i Uppsala, studerade i Cambridge i England och på Columbia University i New York City, samt doktorerade i Stockholm. 1981 började han jobba som generaldirektör för IAEA, FN:S internationella atomenergiorgan, men idag är den tiden svunnen.

Det är min favoritplats på jorden

Hans är sedan gammalt en förespråkare för kärnkraft och menar att Tjernobylolyckan var en i särklass olycklig händelse.

– Motståndet mot kärnkraft kommer från rädslan för strålning. Våra sinnen varnar oss för de flesta faror men inte strålningen. Den kan vi varken se eller känna.

Vi har gått ut och satt oss på baksidan i det gröna. Solen gassar och på tomten står diverse olika träd planterade av familjen Blix. Diplomaten kan med lätthet berätta om vart och ett av dem, precis som sina yrkeslivshistorier. Vi pratar om den 60 år gamla eken när stugdörren slås upp och ut kommer Hans fru Eva Kettis med en solhatt.

– Tack! Det är viktigt att skydda sig mot strålningen, säger Hans med en blinkning.

Eva, tidigare ambassadör för Antarktisfrågor på UD, kommer ursprungligen från Norrtälje. Evas mammas farbror hette Julius Nordin och var chefredaktör för Norrtelje Tidning 1909. Eva och Hans har varit gifta sedan 1962.

– Det här är min favoritplats på jorden. Jag njuter som mest av grönskan, den gröna klorofyllen är en väldig lisa för själen, säger Hans Blix.

Med solhatten på huvudet pekar den före detta generaldirektören på den blå himlen och utbrister:

– Jag trodde det var havsörnen, men nej det var det inte.

Ögonblicket blir till en tankepaus. Det är få svenskar som seglat så högt på framgångshimlen som Hans Blix. Mellan 2002 och 2003 var han chef för FN:s kärnvapeninspektörer i Irak, ett team på åtta-tio personer som fått till uppgift att lokalisera de kärnvapen som USA påstått skulle finnas i Irak.

– Kofi Annan ropade från New York och ville att jag skulle åka ned och leda teamet. Trots mycket kompetent inspektion hittade vi ingenting.

– Jag minns också när jag träffade Gaddafi, han bjöd han in mig till sitt beduintält för samtal.

Efter samtalet frågade den libyske diktatorn om Hans ville ha några presenter med sig hem. Varpå Hans svarade att han gärna tog med sig några pomeransapelsiner. Men det blev inga citrusfrukter från Gaddafi. Istället fick han ett gäng träleksaker att ta med sig i flygbagaget. Några dagar senare – när Blix var hemma – ringde flygplatsen och berättade att de hade 60 kilo pomeransfrukter adresserat till generaldirektören av IAEA.

– Vi gjorde marmelad på dem och kallade de för Gaddafis marmelad, säger Hans.

Om Hans Martin Blix:

Ålder: 91, född 1928

Familj: Hustrun Eva Kettis, ex-ambassadör. Två söner, akademiker.

Utbildning: Juristexamen på Uppsala universitet 1951, doktor i filosofi vid Cambridge University 1958, doktorsexamen i folkrätt på Stockholms universitet.

Arbete: Utrikesminister, dåvarande Folkpartiet, nuvarande Liberalerna 1978–1979, generaldirektör för IAEA ( International Atomic Energy Agency) 1981–1997, chef för FN:s vapeninspektörer i Irak 2002–2003.

Idoler: Maurice Strong, affärsman och ställföreträdande generalsekreterare för FN. Kofi Annan, diplomat och FN:s sjunde generalsekreterare.

Övrigt: Ägnar tre timmar dagligen åt att läsa tidningar (DI, SVD och NYT), samt pressöversikter från olika FN-organ. Skriver just nu en bok om hämningar inom användandet av våld. Handlar om strategier för att undgå en våldsam konflikt.