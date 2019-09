Misstag, petning och viktig kvittering – här är fem heta snackisar efter Sverige–Norge

Petningen. Marcus Berg har varit given i Janne Anderssons landslagselva under flera år och är en av spelarna som fått mest speltid sedan Andersson tog över.

Men när Emil Forsberg skulle tillbaka in i elvan var det Berg som fick börja på sidan och Robin Quaison och Alexander Isak tog platserna i anfallet.

"Jag väljer att ta ut en annan spelare, så är det. Varje uttagning lever sitt eget liv och det gäller att jag tar ut de spelarna som jag tror har störst chans att vinna just den här matchen, precis som jag gjorde i torsdags och gjort 40 gånger innan. Så det är ingen skillnad för mig. Jag tycker att Isak och Quaison har visat väldigt bra form de här dagarna plus att Emil (Forsberg) inte spelade i torsdags och han vill jag ha in i laget. När jag väger in alltihop så blir det så den här gången",sa förbundskaptenen till C More inför matchen.

Talangduellen. Stortalangerna Alexander Isak och Martin Ödegaard tillhör numer samma klubb (Real Sociedad) och verkar ha funnit varandra utanför planen och blivit vänner.

Under söndagens landskamp ställdes Sverige och Norges stora framtidsnamn mot varandra.

Ödegaard noterades för en assist när han spelade fram Stefan Johansen till ledningsmålet i första halvlek och blev vald till Norges bästa spelare i matchen.

Alexander Isak hade ett par fina individuella nummer i den första halvleken men blev sedan utbytt till förmån för Marcus Berg i den 77:e minuten vid ställningen 1–1.

Misstaget. Andreas Granqvist har varit ifrågasatt under den allsvenska säsongen efter några mindre lyckade insatser i Helsingborgströjan men i Janne Anderssons lag är han fortsatt kapten.

Mot Norge stod Granqvist för ett stort misstag när han i första halvlek slog bort en passning som Norge bröt och som ledde fram till 0–1.

Efter målet drog Granqvist tröjan över huvudet och såg väldigt besviken ut.

Kvitteringen. Emil Forsberg vilades mot Färöarna tidigare i veckan med tanke på skadehistoriken. Mot Norge var han tillbaka från start – och blev målskytt.

Forsberg placerade säkert in 1–1 i den andra halvleken och sköt därmed en viktig poäng till Sverige i kampen om andraplatsen i kvalgruppen.

Dubbelbytet. Marcus Berg fick alltså börja på bänken när Robin Quaison och Alexander Isak tog hand om platserna i anfallet. Den duon fick något oväntat lämna planen samtidigt i den andra halvleken.

Efter 77 minuter valde nämligen Janne Andersson att byta ut båda sina forwards och satte då in Berg och Sebastian Andersson som anfallare vid ställningen 1–1. Resultat stod sig matchen ut.

Sverige–Norge 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (45) Stefan Johansen, 1–1 (60) Emil Forsberg.

Domare: Slavko Vincic.

Publik: 38 372.

Så spelade Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson – Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (ut 84), Emil Forsberg – Robin Quaison (ut 77), Alexander Isak (ut 77).

Avbytare: Marcus Berg (in 77), Sebastian Andersson (in 77), Gustav Svensson (in 84).