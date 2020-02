Midas plockade viktiga poäng i kampen om förnyat kontrakt: ”Har aldrig gett upp”

Midas IBK har haft en tung säsong. Förutom segern i premiären mot KFUM Falun och en övertidsvinst mot Uppsala Life i november, har det blivit idel förluster för Hallstavikslaget.

Tills i helgen när det vankades returmöte borta mot just Uppsala Life. En stark mittenperiod gjorde att Midas hade tillräckligt med marginal när hemmalaget knappade in i tredje. Slutsiffrorna skrevs till 6–7 och segern var Midas blott andra trepoängare den här vintern.

– Äntligen! Jag tycker att killarna är värda det. Vi har haft ett jäkla motflyt den här säsongen. Vi visste att det skulle bli tufft i division 2, men vi har haft en rackarns otur med domslut mot oss och felstudsar, säger Anders Nilsson, huvudtränare.

Just bristen på segrar under säsongen var också det som höll på att sätta käppar i hjulet mot Uppsala. 1.29 in i tredje perioden utökade Robin Lindgren Midas ledning till 7–2, men sedan följde fyra raka Uppsala-mål.

– Vi är klart bättre, men sedan blir det nerver. Vi blir rädda för att förlora igen. Vi slutar spela och det blir lite misstag och alla är nervösa helt enkelt, säger Nilsson, som andades ut när slutsignalen väl ljöd.

– Det var fantastiskt skönt. Jag är inte den som jobbar upp mig i onödan, och blev inte stressad den här gången heller, men det var väldigt skönt.

Ett titt i tabellen visar att sex av Midas 13 förluster har varit med två mål eller mindre.

– Vi har gjort fantastiskt bra matcher tidigare också. Vi leder mot Hälsingegården när de får två straffar och gör ett mål tom kasse – och det är de målen vi förlorar med. Vi har stressat topplagen, säger Anders Nilsson och lyfter fram en faktor som försvårat saker för Midas under vintern.

– Det som skiljer är att i stort sett alla lag vi har mött har en kedja eller femma som har spelat högre upp, som har rutin från SSL eller allsvenskan. Nästan varje match vi har förlorat så är det de som har avgjort. Vi har inga spelare som har spelat högre än division 2, så vi faller lite på rutin.

Med start mot Insjöns IF på söndag så återstår fem matcher att spela av serien för Midas. Än finns en teoretisk chans att man ska klara ett nytt kontrakt. Sex poäng skiljer upp till Södra Tolvfors som i dagsläget ligger på säker mark i tabellen.

– Det är klart att det vore jättekul att få chansen ett år till, säger Anders Nilsson.

Har ni någon gång ångrat att ni tackade ja till division 2-platsen?

– Nej, jag har definitivt inte gjort det som tränare och jag har inte hört något från spelarna heller. Självklart har de varit jättebesvikna – och ju längre det gått desto tuffare har det blivit – men de har aldrig gett upp. De kämpar varje match.

Lite beroende på hur många lag från de olika division 3-serierna som är beredda att ta klivet upp i tvåan så kan Midas säsongsavslutning te sig lite olika. Ännu är det inte klart om det blir direkt nedflyttning eller kval som gäller för de bottenplacerade lagen. Det är inget som Anders Nilsson och hans gäng lägger så mycket vikt vid.

– Det var har sagt är att vi ska gå in och spela de matcherna som är kvar så gott vi kan. Vi är medvetna om läget och att vi behöver hjälp av andra. Sen tycker jag inte att det är någon katastrof om vi åker ur, men det vore kul att få ett år till i tvåan, säger Nilsson.

FAKTA: Midas kvarvarande matcher

23/2 Insjöns IF (borta)

29/2 IBF Borlänge (hemma)

7/3 Södra Tolvfors IF (borta)

13/3 Rasbo IK (hemma)

21/3 Lokomotiv Grillby (hemma)

