Michel Fannoun släpper nytt och drar igång musik- och mediahus i Stockholm: ”Meningen är att skapa en mötesplats för frilansare”

Det har gått några år sedan Norrtäljeartisten Michel Fannoun tog hem segern i musiktävlingen Svensktoppen nästa med låten "Kommer tid, kommer råd".

Sedan dess har han fortsatt skriva musik i olika konstellationer. Förra året släppte han en rad låtar med egna bandet, där det övriga medlemmarna är Markus Wetterstrand och Jimmy Åkerfors.

– Det har gått väldigt bra, det är kul att kunna släppa så mycket musik som vi gjort, säger han.

Nu har han och bandet inlett ett samarbete med den danske artisten och producenter Victor Refeci. Den 7 februari släpper de en cover på "Dance Monkey", senare i vår kommer albumet "It ok not to be ok".

– Det handlar om en resa mellan olika stadier i livet, vi försöker beskriva egna upplevelser. Det är mycket mörker, men även en ljuspunkt igenom skivans gång, säger Michel Fannoun.

I år har Michel Fannoun och Jimmy Åkerfors också startat Metropole Sthlm, ett musik- och mediahus vid Zinkensdamm i Stockholm. Planen är att de tusen kvadratmeter stora lokalerna ska fyllas med musiker, producenter, filmare och fotografer. Studieförbund finns också med i planerna.

– Visionen är att Zinkensdamm ska bli en ny mötesplats för frilansare inom musik och media. Det ska bli en komplett media-hubb, säger Michel Fannoun.

– Tanken är att skapa samarbeten och bli Sverige bästa nätverksplats inom media, fortsätter han.

De tog över lokalerna vid nyår och har, enligt Michel Fannoun, cirka 70 procent av lokalerna inbokade med hyresgäster.

– Det kommer så klart att finnas hyresgäster som kommer och går, men till sommaren, i juni, ska allt vara klart, säger Michel Fannoun.

Det är ett stort projekt. Är du orolig över att det inte ska fungera?

– Jag har inte varit orolig en enda sekund, det känns så rätt.

Nu räknar han med att fortsätta jobba med den egna musiken parallellt med Metropole Sthlm. Bland musikprojekten finns också fortsatta samarbeten med Norrtäljeartisten och låtskrivaren Hannah Grant, som tidigare hade artistnamnet Johannah La Branche.

– Det är jättekul, vi har jobbat sida vid sida under många år och kommer att fortsätta göra musik tills vi blir pensionärer.