Mary, 24, har öppnat ny inredningsbutik på Blidö: ”Viktigt för landsbygden”

Idén och ladan har funnits där. Men det är först i år som 24-åriga Mary Larssons butik Lilla ladan på Blidö blivit verklighet.

– Jag har alltid velat öppna en egen butik. Min mamma har drivit butik i Vaxholm och i Skåne, där jag växte upp. Hon är min största supporter i det här, säger Mary Larsson.

Coronapandemin har spelat in då Mary Larsson flyttade ut till gården på Blidö när viruset började spridas under förra våren. Det blev också för långt att pendla in till jobbet i norra Stockholm.

– Och ladan stod ju bara här.

Sagt och gjort. Nu finns en butik på Förängsudden.

– Har man en lokal ska man väl nyttja den? Den gamla traktorn stod rakt in här och det var saker från golv till tak. Det är en väldig skillnad nu, förklarar Mary Larsson.

Detta blir första sommaren för hennes lada och här säljs inredning för både ute och inne, kuddar, ljus med mera. Mary Larsson kan även erbjuda lokal konst.

– Vi säljer lite allt möjligt. Det är saker som passar för stan eller stugan.

Härnäst står enklare förtäring på att göra-listan.

– Vi har tagit in och tänkt göra en grej av att vi säljer det här iskaffet. Och vi ska ha glass. När man kommer hit ska man inte bara behöva shoppa utan man kan ta det lugnt. Se det som ett utflyktsmål, säger Mary Larsson.

Hon berättar att hon värnar landsbygden och att kunna öppna en butik på Blidö kändes därför extra roligt.

– Jag tycker det är viktigt att göra något för landsbygden. Det är tråkigt när det enda som finns kvar är matbutiken. Jag växte upp i Skåne och det känns som att man lyckats bättre med att bevara en levande landsbygd där.

Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

– Det känns jätteroligt och superkul. Roligast är att jag fått så fin respons från alla här. De tycker det är roligt att det händer något här ute. Då känns det som att det var rätt val, säger Mary Larsson.

