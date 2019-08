Margaretha Levin Blekastad: Vi behöver lyfta blicken över kommungränsen: Har du hört talas om kodnamn Kess?

Har du hört talas om Sigrid Nordrum, kodnamn Kess?

Förmodligen inte.

Det hade inte jag heller, innan jag besökte Gudsbrandsdal Krigsminnesamling i norska Kvam. Ett utmärkt litet museum, som berättar om hur andra världskriget drabbade Gudbrandsdalen.

Varför berätta om det i Norrtelje Tidning? För att det är ett fint museum, naturligtvis. Men också för att det finns all anledning att lyfta blicken utanför kommungränsen ibland.

Och där har museer, stora som små, mycket att erbjuda, när det gäller att förmedla kunskap, erfarenheter och insikter.

Tillbaka till Kvam. Det är en märklig känsla att stå i sommarsolen på denna fridfulla plats och försöka föreställa sig det som utspelade sig här i slutet av april 1940.

Striderna mellan engelska och norska soldater på den ena sidan och tyska på den andra Alla döda. Alla sårade. Brandröken. Lukterna. Blodet. Skottlossningen. Skräcken.

Förödelsen var total, med mer än 70 nedbrunna hus. Kyrkan från 1776 brann också ner till grunden. Många civila flydde till fjälls.

Men vi börjar med Sigrid Nordrum. Hon föddes 1918 och blev, tillsammans med sina bröder, en del av den norska motståndsrörelsen under den tyska ockupationen. Hon utförde svåra, farliga och betydelsefulla uppdrag och fick med tiden kodnamnet Kess. För övrigt en av få kvinnor med eget kodnamn.

Hon var bara 25 år när hon greps i maj 1943. Samtidigt blev hennes ene bror skjuten till döds av Gestapo. Sigrid Nordrum blev fånge nummer 9149 på Grini fram till freden 1945.

Under hela fångenskapen fortsatte hon att arbeta för motståndsrörelsen inifrån fängelset. Efter hennes död 2008 hittade hennes anhöriga en skokartong fylld med de föremål och det material hon samlat under tiden i fängelset. Själv hade hon inte berättat just någonting om den tiden.

Nu visas en del av föremålen på museet i Kvam tillsammans med berättelsen om Sigrid, som blickar mot oss från ett suddigt porträtt. En ung kvinna, som bär på en historia som rymmer mycket mod – och säkert en hel del rädsla.

Museet är inte stort, men lyckas förmedla mycket om krigsåren i Gudbrandsdalen, inte minst om striderna som rasade i dalen. De hårdaste sammandrabbningarna ägde rum i Kvam den 25-27 april 1940.

Inne i museet finns uppbyggda miljöer med dockor, uniformer, vapen, utrustning och mycket annat, från både norska, engelska och tyska militären, men också en brudklänning sydd av tyg från fallskärmar.

Och naturligtvis lyfts motståndsrörelsen fram, med namn som Finn Björn Johnsen, mer känd som Snekkern, en motståndsman som också var en skicklig tecknare, med bilder av gömställen, skidfärder och mycket annat som visas på några av museets skärmar.

Ryska krigsfångar, döda soldater och lärare som plågades av tyskar är andra inslag i berättelsen från Gudbrandsdalen. Det var också här den norske kungen och regeringen vistades under en period i april 1940, innan kungen gick i exil i England.

Och så har vi siffrorna över de som dödades under ett par aprilveckor 1940: 86 norska soldater. 100 tyska soldater. Och 130 engelska soldater.

Många av engelsmännen ligger begravda i Kvam. De hedras med ett minnesmärke, där deras namn graverats in, tillsammans med datum och deras ålder. 20 år. 22 år. 28 år. Det är namn och siffror som griper tag.

Varje sommar besöks minnesmärket och museet av släktingar till de stupade engelsmännen, berättar guiden Britt Keyo. De vill veta var deras anhöriga ligger begravda och se platsen där striderna ägde rum. Få veta mer. Minnas.

Besöket på det lilla museet i Kvam ger en påminnelse om hur viktigt det är att inte tappa rötterna till det förflutna. Att stå där i solstrimmorna och försöka förstå att det var här det hände. Just här.

En stad – eller en bygd – behöver behålla trådarna till sitt förflutna. För att förstå sin egen historia och föra kunskapen vidare till nya generationer, men också för att kunna dela med sig till andra. Till oss som kommer på besök och får en djupare förståelse av det som hände.

Det gäller Norrtälje också, inte minst när staden växer som den gör. I sommar har 300-årsminnet av rysshärjningarna lyfts fram. Det är naturligtvis bra, men det räcker inte.

Norrtälje behöver göra mycket mer, när det gäller historia och kulturarv.

Vi har ett ansvar för att föra historien vidare, till framtiden och till världen runt omkring oss.