Man med kopplingar till stöldliga försökte köra på polis – döms till fängelse

Det var tack vare en spårsändare i en båtmotor som stulits i Bergshamra som sjöpolisen hittade en tjuvgömma på en skogsväg mellan Mellingeholm och Sika vid väg 276-Södra Kustvägen. Halvt dolda under granris låg flera kapskivor och två båtmotorer.

Två poliser satte platsen under spaning under natten och det dröjde inte länge förrän en bil med tre män kom körande och började lassa av en tredje båtmotor. En av poliserna försökte stoppa männen som då hoppade tillbaka in i sin bil och började gasa iväg. I samband med det var de nära att köra på polismannen som fick kasta sig åt sidan.

Samtidigt satt den andre polismannen kvar i sin bil och lyckades preja de misstänkta tjuvarnas bil i diket vid 276:an. De tre männen lämnade då sin bil och sprang åt olika håll in i skogen.

I samband med att männen försökte komma undan avlossade båda poliserna ett par varningsskott.

Poliserna larmade efter förstärkning och efter en längre jakt i skogen med polispatruller till fots, polishundar och helikopter greps två av de tre misstänkta männen.

Efter gripandet har en av männen erkänt att han körde bilen. Den andre mannen har nekat till alla anklagelser och menar att han bara råkade vara med i bilen eftersom han inte hade någonstans att sova.

De två männen, som båda är utländska medborgare, har nu dömts i Norrtälje tingsrätt. I domen konstaterar Norrtälje tingsrätt att båtmotorstölderna tycks ha ingått som ett led i en organiserad och systematisk brottslighet med förgreningar utanför Sveriges gränser.

Samtidigt menar rätten att det saknas både vittnesuppgifter och teknisk bevisning kring de tre stölderna och att det därmed inte går att utesluta att det var andra män som utförde själva stölderna. Då det däremot står helt klart att de åtalade männen har befattat sig med de stulna motorerna döms de båda för grovt häleri.

Den ena mannen döms till villkorlig dom. Mannen släpptes också ur häktet direkt efter rättegången i Norrtälje tingsrätt.

Den andre mannen, en 32-åring som har suttit häktad sedan den 16 februari, döms till fängelse i ett år och sex månader för försök till grov misshandel och grovt häleri. Mannen har i polisförhör och under rättegången till sitt försvar hävdat att han aldrig var i närheten av att köra på polismannen.

Båda männen döms även att gemensamt betala sammanlagt 129 500 kronor i skadestånd till de tre båtmotorägare och deras försäkringsbolag. Mannen som körde bilen ska också betala polismannen 10 000 kronor i skadestånd.