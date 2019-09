Man från Norrtälje efterlyst – förvarade sovsäckar med kokain på vinden

Anmäl text- och faktafel

Mannen skulle börja avtjäna sitt straff på fängslet i Västervik under hösten men inställde sig inte där som avtalat. Kriminalvården har nu därför efterlyst mannen.

45-åringen dömdes i vintras i Attunda tingsrätt till ett års fängelse efter att han förvarat kokain på sin vind. Drogerna hade gömts i två sovsäckar som smugglats in till Sverige per post från Colombia under våren 2018.

En månad efter att mannen hämtat ut paketet med "sovsäckarna" tog han med det till polisen som då öppnade det och såg att täckena innehöll kokain. Polisen inledde efter det ett spanings- och avlyssningsärende.

Drogerna byttes ut och paketet lades tillbaka på vinden och några dagar senare kunde ytterligare två män gripas när de kom för att hämta paketet.

Sammanlagt dömdes totalt fem män i ärendet till fängelse i mellan ett och sex år. Ytterligare en Norrtäljebo, en man i 30-årsåldern dömdes till ett års fängelse för medhjälp till försök till grovt narkotikabrott.

45-åringen dömdes i december i Attunda tingsrätt till ett års fängelse för grovt narkotikabrott. Han friades samtidigt på en åtalspunkt gällande medhjälp till grov narkotikasmuggling. I våras togs ärendet upp i hovrätten som dubblade strafflängden.

Så snart den 45-årige mannen hittas ska han han skjutsas till närmsta häkte eller anstalt, enligt kriminalvården.