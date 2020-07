Målfarlig division 3-spelare provspelade mot BKV – RSK-sportchefen: "Intressant – men deras lockdown kan ju hävas..."

REPRIS: Träningsfajt mellan BKV och Rådmansö – se Roslagsderbyt igen

Under förra veckan spelade Rådmansö en träningsmatch mot grannklubben BKV Norrtälje – ett derby man förlorade med 3–0.

Under matchen testade man en provspelare i den tidigare Vallentuna BK-mittfältaren Mathias Ericsson. 21-åringen lirade nio matcher, varav fem från start, i fjol i division 3 – och noterades för tre mål.

Nu redogör sportchefen Mikael Douhan för sina slutsatser efter att sett mittfältaren hoppa in i andra halvlek.

– Han är helt klart intressant. Problemet är att vi inte vet hur länge han blir kvar här. Han pluggar i USA och tanken är att han ska tillbaka dit i slutet av juli. Samtidigt är ju läget som det är med tanke på coronasituationen, så troligtvis kanske han inte åker då. Men deras lockdown kan ju hävas framöver, så vi vet inte riktigt vilket ben vi ska stå på.

Så det är kanske inte överdrivet troligt att han spelar med er i höst?

– Nej, jag vet inte om det blir någon övergång. Allt är väldigt luddigt och jag, Jonas och Mathias har heller inte suttit ner och snackat något. Men han får ju träna på med oss förstås och fönstret är öppet ett tag till. Han bor just nu i "Spillan" (Ericsson har sommarboende i Spillersboda) och är jätteduktig, men jag vet inte. Vi får suga på den sommarkaramellen, säger Douhan.

Under matchen debuterade även mittfältaren Kalle Bergh, med ett förflutet i Edsbro IF och Rimbo IF, för Rådmansö. Och Douhan tror mycket på nyförvärvet.

– Han ser otroligt bra ut. Bra fotbollshuvud och fysik. Det är en väldigt spännande spelare i bra ålder. Det handlar lite om vad han själv vill, men jag är säker på att han kan bli väldigt duktig och jag hoppas att vi är rätt klubb för honom. Det ska bli väldigt intressant att följa honom. Han kan ju användas på flera positioner också, men någonstans centralt ser vi honom primärt.

Rådmansö premiärspelar hemma mot Brottby SK 2 augusti klockan 18.00.

