m/s Eckerö återanställer 150 personer: ”Vi försöker få igång normal verksamhet igen”

I april ställdes all fartygstrafik in för Rederi AB Eckerö på grund av Coronapandemin. 465 personer sades upp, vilket betydde all personal på m/s Eckerö (dotterbolaget Eckerölinjen) och på fartyget Birka Stockholm.

Senare kom så beskedet att all verksamhet med Birka Stockholm lades ned.

– Vi tvingades säga upp all personal när vi lade upp både m/s Eckerö och Birka, säger personaldirektören Lars Karlsson.

Men i juni kunde man få dra igång med fartygsverksamheten så smått igen med m/s Eckerö. Då hade man kommit överens med facken SEKO-Sjöfolk och Sjöbefälsförbundet om att personalen fick en uppsägningstid fram till den 24 oktober.

Och nu återanställer bolaget 150 personer från den 25 oktober. I och med att Birka har lagt ner sin verksamhet så får alla anställning vid m/s Eckerö, som går mellan Eckerö på Åland och Grisslehamn i Roslagen.

En turordningslista beroende på hur länge man varit anställd i bolaget har upprättats och utifrån den har man nu alltså återanställt 150 personer.

Nu under oktober kör man så vintertidtabell för m/s Eckerö, vilket innebär fyra turer varje dag. Denna turlista körs fram till juni nästa år om inget annat händer.

– Det är som normal vintertidtabell som vi kört i alla år. Det är något fler som åker med oss på helgerna, och nu har vi börjat med Viltbordet också vilket lockar en del, säger Lars Karlsson på rederibolaget.

m/s Eckerö är byggd för att ta emot 1 400 passagerare varje tur, men man väljer nu att bara ta emot 650 per tur, så att man lätt kan hålla avstånd.