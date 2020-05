Lyssna på elevernas behov

Gymnasieskolorna i Sverige har bedrivit undervisning på distans sedan början av mars, men redan efter ett par veckor lättades det från statligt håll på kraven och det blev möjligt för skolorna att bedriva undervisning i mindre grupper för elever som har behov av detta. Det kan vara pedagogiska, psykologiska eller sociala behov som gör att elever behöver komma till skolan och ha ett sammanhang med lärare och kamrater omkring sig.

Eleverna har nu varit hemma i snart två månader och det drabbar sköra elever med icke optimala hemförhållanden. Det drabbar deras psykiska hälsa och det drabbar deras betyg och möjligheter att fortsätta sina studier.

Elevhälsan i Norrtälje kommun går på ett mycket bra sätt ut och erbjuder digitala kontakter till elever som har behov, men tyvärr når digitala tjänster bara de som inser sin problematik och är tillräckligt motiverade att själva söka hjälp. Det är inte alltid självklart att den som har svårt med matten inser att det är skolsköterskan som ska kontaktas.

Nu har elever på Rodengymnasiet höjt sina röster för att påpeka för politikerna i Norrtälje kommun och lärarna på skolan att det finns behov hos elever att få komma till skolan för att kunna fullfölja sina studier på ett adekvat sätt. Det är bara tre veckor kvar av terminen så här gäller det att vara lyhörd och agera snabbt.

Det måste vara skolans ansvar att undersöka vilka elever som har de här behoven och erbjuda undervisning på plats i skolan för dessa. Det kan inte vara upp till varje enskild elev att veta och driva sina behov. Det här är en ny situation för alla.

På senaste utbildningsnämnden (13 maj) togs beslut om att låta vissa elever på yrkesinriktade program få komma till skolan för att utföra praktiska moment som ska ligga till grund för betygssättning. När beslutet togs ställde jag frågan om elever som har behov av att komma till skolan och få fysisk undervisning i mindre grupp. Detta sågs inte som ett ärende för nämnden utan lades som ansvar på varje enskild elev att kontakta sin lärare för att lösa situationen.

Elever från gymnasiet vittnar om att de tagit kontakt med sina lärare i detta ärende och fått svaret att lärarna inte har tillåtelse att låta dem komma till skolan. Moment 22.

Ajla Obradovic skriver i en debattartikel i Norrtelje Tidning, som också gått till alla ledamöter i utbildningsnämnden, om frustrationen hos elever som behöver komma till skolan för att klara sina gymnasiestudier och hur ingen lyssnar och tar ansvar för elevernas behov. Så sent som igår (19 maj) var ett inslag på SVT, lokala nyheter, från just Rodengymnasiet, där en skolkurator bekräftar det som Ajla Obradovic skriver om. Det har också varit fler inslag från andra delar i landet om just detta.

Många mår dåligt under dessa märkliga tider och för många kommer deras liv att förändras av den här tiden. En del saker kan vi inte göra någonting åt, men vad det gäller undervisning av små grupper fysiskt i skolan så har regeringen givit klartecken och nu väntar eleverna i Norrtälje kommun på att även få klartecken från lokala politiker. Möjligheten för dessa elever att få komma tillbaka fysiskt till skolan för undervisning kan innebära både att de klarar sin skolgång och leda till en minskad psykisk ohälsa hos våra unga, som annars i längden kan bli mycket dyr.

Nu sammanträder inte utbildningsnämnden igen förrän skolorna har slutat för terminen. Det är därför viktigt att detta kan bli ett ordförandebeslut, det vill säga ett beslut som ordföranden i utbildningsnämnden själv tar utan att sammankalla nämnden. Ordförandebeslut är vanliga under extraordinära förhållanden.

Catarina Wahlgren (V), ledamot i utbildningsnämnden