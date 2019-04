Lövsprickningen har flyttat 50 mil norrut– nu vill forskarna ha hjälp att hålla koll på klimatförändringen

Anmäl text- och faktafel

Det är genom det projektet Vårkollen där Sveriges botaniska förening, SBF, i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, varje Valborgshelg kartlagt vårtecken över hela landet.

– Vi är glada åt det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi har fått tidigare år. Det är också viktigt att vi lyfter fram dessa vårteckenspanare som bidrar till vetenskaplig kunskap, säger Eva Waldemarson, ordförande i SBF, i et pressmeddelande.

I år är man extra spända på resultatet eftersom vårtemperaturerna kommit ovanligt tidigt.

Tidigare har man till exempel kunnat se att björkarna lövsprickning flyttats 40 till 50 mil norrut jämfört med var den brukade vara vid samma tid för drygt 100 år sedan.

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall, samordnare vid SLU, i pressmeddelandet.

Man har också kunnat se att vitsippornas blomningstid startat nästan två veckor tidigare än vad som var normalt vid förra sekelskiftet.

"Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter är aktiva är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringarna", skriver man i pressmeddelandet.

Här kan du läsa mer om vårkollen och lämna in observationer.