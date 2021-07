Lokal företagare öppnar ny gårdsbutik i Norrtälje – kommer sälja landets bästa korv: ”Ska satsa mer på det här”

Per Grann Wahlgren har många strängar på sin lyra och idag driver han både en cateringverksamhet, restaurang och café på Norrtälje sjukhus tillsammans med sin fru Sandra. Men efter att ha vunnit SM i mathantverk väljer han att nu starta upp ett ytterligare koncept.

– Man kan säga att det är en vidareutveckling av SM-guldet, jag måste ju ta vara på det vinnande konceptet, säger han.

Sagt och gjort, på fredag slår dörrarna upp till Grannköket Korv och sånt, som kommer ligga vid innergården intill ramen-restaurangen Happy Shitty Day i Norrtälje. Men här kommer det inte bara vara korv som står i fokus.

– Utan vi kommer sälja andra godsaker som vår senap gjord på roslagswhisky. Framöver kommer vi sälja allt mer lokalproducerade produkter, säger Sandra Grann Wahlgren.

Korven som ledde till vinst beskrivs som en orientalisk upplevelse med smaker av spiskummin, korianderfrön och kanel. Till en början kommer korven som säljs inte vara tillagad, men det är något som han nu ser över.

– Tanken är att jag ska satsa mer på det här. Men i början startar vi småskaligt och vi har än inte satt några öppettider. Men målet är att ha öppet två gånger i veckan, säger Per Grann Wahlgren.

I samma lokaler drev de eko-restaurangen På stan, som dock stängdes i april förra året. Bara någon månad efter det gick även deras restaurang Köket, som låg i kommunhuset, i konkurs. En orsak var den rådande pandemin och trots att det fortfarande är en realitet, så är det inget som oroar Pelle.

– Faktum är att just intresset för mathantverk har vuxit under pandemin. Många börjar bli intresserade och allt fler vill ta del av bättre mat. Nu under sommaren fylls Norrtälje med turister och jag tror att det finns en efterfråga. Dessutom äger vi fortfarande lokalerna sen tidigare, så det blir inga nya utgifter, säger han.