Succémusikal framförs i Lohärads kyrka: "Väldigt dramatisk musik"

De senaste åren har Lohärads kyrkokör gjort stora satsningar på konserter under påsken. Först ut var Faurés "Requiem", som följdes av koraler ur Fredrik Sixtens "Markuspassion" och John Rutters "Requiem".

Förra året föll valet på musik ur succémusikalen "Jesus Christ Superstar", som framfördes i en konsertversion. Satsningen föll väl ut och får en fortsättning i år.

– Vi gör "Jesus Christ" på långfredagen även i år. Det är inte riktigt hela, men vi har plockat in ytterligare några delar, vi närmar oss den kompletta versionen, säger Hans Augustinsson.

"Jesus Christ Superstar" skrevs av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice och släpptes först som konceptalbum 1970. Därefter följde scenuppsättningar och filmversionen, som kom 1973.

Musikalen berättar historien om Jesus, från intåget i Jerusalem till korsfästningen och innehåller en rad kända melodier.

– Alla solopartier sjungs av medlemmar i kören, det känns extra roligt, berättar Hans Augustinsson.

– Det finns en del nya solopartier som är svåra och en rejäl utmaning, fortsätter han.

Kören, som leds av Eva Zethelius, har en stor åldersspridning. "Jesus Christ Superstar" är omtyckt även av yngre medlemmar.

– Vi har en stor grupp mellan 20 och 30 år, alla tycker att det här är bra musik, den attraherar verkligen en yngre generation.

"Jesus Christ Superstar" innehåller välkända melodier som "Superstar" och "King Herod´s song".

Har du någon egen favorit?

– Ja, det har jag nog. Sopransolot "I don´t know how to love him" är väldigt fint.

Hans Augustinsson beskriver musiken som varierad och dramatisk.

– Den skildrar ju väldigt dramatiska skeenden. Det går från det som är vackert och ljuvligt till partier där man skriker ut sin ångest.

Förutom konsertsatsningarna under påsken framförde kören Bachs "Juloratorium" i januari i år.

Hans Augustinsson har varit med i kören sedan 1972 och har fortfarande inte tröttnat.

– Nej, det är fortfarande jättekul. Kören betyder så mycket i församlingslivet.

Förutom kören medverkar musikerna Anders Bromander och Vilhelm Bromander i konserten, som inleds kl 18 på långfredagen.