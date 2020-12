Lodjur utforskade Norrtäljes stadskärna - viltexperten: "Som vilken katt som helst"

Det ståtliga lodjuret sågs bland annat på Bangårdsgatan och Roslagsgatan i centrala Norrtälje. En Norrtäljebo lyckades filma djuret under dess visit, en annan cyklade nästan in i det.

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent vid svenska jägarförbundet, ser inga konstigheter med besöket.

– Ett lodjur är precis som vilken annan katt som helst. Trots att de är skygga vill de upptäcka sin omgivning. Det är därför de ofta tar sig upp på stugverandor och altaner – de är nyfikna av sig helt enkelt!

Det är inte heller så ovanligt som man kan tro att lodjur tar sig hela vägen in till civilisationen.

– De går vanligtvis inte in till större städer, där är det för stimmigt. Men om det finns lodjur i skogen i närheten av en by kan man räkna med att de tar sig in varje natt eller gryning. Normalt sett brukar de vara duktigare på att inte synas bara, säger Per Zakariasson.

Så varför var detta lodjur ute och flankerade på trafikerade gator långt innan den så kallade vargtimmen, eller i detta fall lodjurstimmen?

Var den uppskrämd efter helgens intensiva vildsvinsjakt?

– Det har jag extremt svårt att tro. Det var 900 jägare som deltog i vildsvinsjakten, och 900 personer utspritt över hela kommunen innebär ingen större uppståndelse för ett lodjur, säger Per Zakariasson.

Han har en annan mer behaglig teori:

– Det kan vara så att den var ute och letade efter en partner. Egentligen har inte parningssäsongen kommit igång. I februari-mars är alla "marskatter" ute och jamar, men det här kanske var en tidig vandrare.

Att lodjuret var till synes helt lugnt och stillsamt innan den kom lite väl nära cyklisten beror på rovdjurets karaktär, förklarar Per Zakariasson.

– Lodjuret är inget flyktdjur, som exempelvis rådjur som bara skenar iväg. De är inte gjorda för att springa långa sträckor, utan hoppar upp i närmsta träd eller ner i ett gryt om de blir rädda.

– Det kan ju vara något lite knas med vilda djur som är helt bekväma inne i en stad, men i det här fallet var det nog inte så – den såg nog bara coolare ut än vad den kände sig på insidan, säger Per Zakariasson.