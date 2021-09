Livesänd tittarsuccé på Norrtelje Tidning: ”Vi är stolta”

I juli producerar Carl Juborg en fotbollsmatch. Nästa dag arbetsleder han redaktionen och tar viktiga utgivarbeslut.

Livet som chefredaktör är mångsidigt – och på Norrtelje Tidning är bredden av utgivarens arbetsuppgifter tämligen unikt.

– Jag tycker också att det är nyttigt att få en inblick i hur produktionen ute på fältet ser ut. Då är det enklare att förstå och beskriva för andra när reportrarna i sin tur behöver lyfta saker om sin vardag.

Norrtelje Tidning är en mellanstor tidning inom sin koncern, Bonnier News Local. Innehållet som produceras är mångsidigt. Och det är just mixen av hårda nyheter, djupare granskningar och livesändningar som visualiserar det som händer här och nu som är så viktig, menar Juborg. Inom sporten visar sig detta genom både bredd- och spetsbevakning där livesändningarna är det som lockar störst intresse.

– Det vi ser är att våra kunder stannar kvar länge efter att ha kommit in via en livesänd match, och det är en trend som håller i sig. Så har det varit under de senaste två åren. – Vi gör det för att våra användare vill ha det här. Engagemanget från Martin (Lidholm), Christopher (Grönlund), Jessica (Eriksson) och Tobias (Stahl) som jobbat med livesändningarna sista tiden har varit enormt, utan det här engagemanget och glädjen i jobbet skulle det inte vara möjligt att genomföra, hatten av.

Norrtelje Tidning har visat runt 50 livesända matcher bara den här säsongen, merparten är fotbollsmatcher där massor av nya kunder tillkommit under säsongen.

– Vi är stolta över det stora antalet kunder som ser våra sändningar, det bekräftar bilden av vad våra digitala användare vill ha.

Lokalfotbollen stärks också av att tidningen visar närvaro och berättar hur det går för klubbarna.

– Vi märker också att det är uppskattat när vi dyker upp och sänder matcher. I anslutning till livesändningarna vill vi också berätta ännu mer om de klubbar vi sänder. Det bidrar till ett större djup i vår bevakning.

Under säsongen livesänder Norrtelje Tidning både från lägre och högre divisioner. Det är en självklarhet att lyfta fram både dam- och herridrott. Dessutom gör tidningen en medveten satsning på ungdomsidrotten, till skillnad från många andra titlar som satsar renodlat på senior idrott.

– Vi värderar inte ungdom, herr eller dam utan tänker istället på värdet av den aktuella matchen. Det är vad vi tittar på i första hand. Vi bemannar för att kunna göra livesport på heta matcher helt enkelt, säger Juborg och fortsätter:

– Men vi ser också att ungdomsidrotten är viktig för oss, där kan vi nå ut till en ny målgrupp – och det ska vi fortsätta med.

I helgen är det dags för en ny fullsmetad helg med livesänd idrott på Norrtelje Tidning. Tre matcher sänds på två dagar. Under lördagen möter BKV Norrtelje – Procyon BK i division 3 norra Svealand och på lördag tar IFK Västerås emot Rimbo i division 1 norra Svealand medan BKV Norrtälje 2 möter Riala i division 5. Alla matcher kan den som är prenumerant se live på norrteljetidning.se.

