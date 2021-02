LIVERAPPORT – Senaste nytt om Roslagsfotbollens silly season: Rånäs värvar från lokalrivalen – och jagar på ledarsidan

Följ, kommentera och diskutera ditt lokala fotbollslag i chatten nedan. Under liverapporten kommer faktarutor med klara nyheter att uppdateras löpande.

Har du tips eller nyheter?

Fakta:

Klara övergångar (uppdateras löpande)

Rimbo IF (division 1 norra Svealand dam)

In: Amanda Bergström (IK Uppsala), Stina Huss (Sandvikens IF), Martina Bergström (Häverödals SK), Sara Sandgren (Häverödals SK), Agnes Arctaedius (BKV Norrtälje)

Ut:

BKV Norrtälje (division 3 norra Svealand herr)

In: Jesper Lindberg (Råby-Rönö IF), Abdimalik Mohammed Abdulle (Hammarby IF), Oliver Jernelöf (IFK Stocksund), Sergio Gonzalez (klubb okänd), Christopher Harris (klubb okänd), Jacob Norrman (Roslagsbro IF)

Ut: Kjell Jönsson (ny klubb ej klar), Alexandar Mutic (KPV, Finland), Marcus Storäng (Rådmansö SK)

Rådmansö SK (division 4 Uppland herr)

In:

Ut:

Häverödals SK (division 4 uppland dam)

In:

Ut:

Rådmansö SK (division 4 Uppland dam)

In:

Ut:

Rimbo IF (division 5 södra Uppland herr)

In: Karl Bergh (Rådmansö SK), Raiko Käer (Edsbro IF), Franco Aros (Råsunda IS), Nicolas Gaete (Täby), Alexis Gaete (Täby), Cristian Mena (Rimbo IF:s juniorer), Samuel Arctaedius (USA)

Ut: Simon Chamoun (Rådmansö SK), Santtu Suopanki (Rådmansö SK), Rasmus Rehnberg (Rådmansö SK), Karl Pettersson (Rö IK), Anton Hermansson (Väddö IF)

Riala GoIF (division 5 södra Uppland herr)

In:

Ut:

Roslagsbro IF (division 5 södra Uppland)

In:

Ut:

Rö IK (division 5 södra Uppland)

In:

Ut:

BKV Norrtälje (division 5 östra Uppland dam)

In:

Ut:

Riala GoIF (division 5 östra Uppland dam)

In: Johnny Hakala (tränare), Michael Huldén (assisterande tränare)

Ut: Tommy Karlsson (tränare)

Edsbro IF (division 6 östra Uppland)

In:

Ut:

Hallsta IK (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Väddö IF (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Lohärads IF (division 6 södra Uppland)

In:

Ut:

Rånäs IF (division 7 östra Uppland)

In: Oskar Sundblom (senast i Rimbo IF)

Ut:

Grisslehamns SK (division 7 östra Uppland)

In:

Ut:

IF Ferro (division 7 östra Uppland)

In:

Ut:

Söderbykarls IF (division 7 östra Uppland)

In:

Ut: