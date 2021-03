LISTAN: Klubbarna som värvat bäst: "Ser ut som en allsvensk skyttekung – fyrans bästa mittfältare"

MISSA INTE: Silly season-bloggen – med det senaste från Roslagsfotbollen

Notera: Roslagsklubbarna får fortfarande värva spelare. Denna lista är baserad på skribentens egna åsikter och tankar kring vilka som har agerat bäst hittills.

Rådmansö SK (division 4 Uppland)

Plockat in flera intressanta spelare, bland annat från konkurrenten Rimbo IF, men det största namnet måste förstås vara Marcus Storäng från BKV Norrtälje. Given i division 3-klubben under fjolåret och omnämnd som fyrans troligtvis bästa mittfältare av sportchefen Mikael Douhan. Jag är beredd att hålla med.

Rimbo IF (division 1 norra Svealand)

Verkligen spänt bågen under vintern och plockat in flera namn. Bland nyförvärven sticker två spelare ut: Amanda Bergström, som gör comeback efter tre år i allsvenska IK Uppsala, och Stina Huss från Sandvikens IF i elitettan. Duon kommer inte bara att höja nivån här och nu, utan även själva att bli ännu bättre framöver med tanke på deras unga ålder.

Rö IK (division 5 södra Uppland)

Visserligen tappat referenspunkten Daniel Bengtsberg till konkurrenten Riala GoIF, men ersatt honom på ett föredömligt sätt med Rimbos Kalle Pettersson och BKV Norrtäljes Zackarias Laprasit. Den sistnämnda kan bli en riktig jackpot för nykomlingen med tanke på vad han tidigare visat upp i division 2- och 3-sammanhang.

Väddö IF (division 6 södra Uppland)

Alla framgångsrika lag behöver en säker sista utpost. Då har division 6-nykomlingen kanske hämtat hem Roslagens allra bästa burväktare i Anton Hermansson. Visst återstår det att se hur mycket han kan spela eftersom han både bor och jobbar i Stockholm, men hittar parterna en lösning som innebär att han står en del av matcherna är mycket vunnet. Hemvändarna Christoffer Andersson och Jonathan Rådberg är också två tillskott som kan lyfta laget – om de kommer till spel.

BKV Norrtälje (division 3 norra Svealand)

Gjort stora förändringar inför 2021, inte minst på tränarsidan, men också hämtat in en hel del intressanta spelare, så som lovande Jacob Norrman. Men jag vill höja ett varningens finger för anfallaren Jesper Lindberg. Hans CV, med ett förflutet i division 1-klubben Nyköping BIS, gör att värvningen påminner en del om när klubben hämtade fjolårets succéanfallare Alexandar Mutic. Att han dessutom ser ut som den tidigare allsvenska skyttekungen, Kalle Holmberg, till utseendet ska sägas, gör inte mig mindre nyfiken.

Häverödals SK (division 4 Uppland)

Har inte värvat överdrivet mycket, men bara det faktum att skyttedrottningen Emelie Valfridsson (31 mål på 14 matcher säsongen 2019) återvänder efter sin graviditet gör att Häverödal går in ordentligt förstärkta i kommande säsong. Till 2021 får hon dessutom en potentiell radarpartner i nyförvärvet Elina Jansson (35 mål på 42 matcher senaste åren) – vilket gör nye tränaren Asmir Arifovics lagbygge väldigt intressant på förhand.