LISTA: Vinnarna i årets Custom Bike Show 2020

Den 46:e omgången av Custom bike show sedan 1971 lät sig inte stoppas av ett virus. Hårt arbete i månader ledde till en lyckad och välbesökt utställning på nätet med prisvinnare i sex klasser. De tävlande skickade in bilder, videoklipp och en beskrivning. Under lördagen kunde alla besökare på hemsidan rösta en gång i varje klass. Totalt deltog 340 ekipage med 131 bidrag och hemsidan hade hela 8 500 livevisningar under de sju timmar som sändningen pågick.

En jury bestående av Calle Söderberg, Micke Sandberg, Leffe Jansson, Pirre Morgan och Hasse Wiklund, utsåg vinnaren av Twin Clubs eget pris, "Cyberbike-priset".

Läs också artikel från lördagens cybershow: Ett annorlunda Custom bike show 2020

För att se alla priser med bilder: Custom bike show 2020

Resultatlista Custom Bike Show 2020:

Twin Club Mc:s Cyberpris 2020:

Good Wave, Alain de Poissy, Frankrike

Chopper:

1:a plats: Purple Haze, Kenneth Forsberg, Stockholm

2:a plats: Home built BSA B31–47, Daniel Andersson, Borlänge

3:e plats: Chopprinter, Antonios Tasopoulos, Tranås

Classic:

1:a plats: BMW R25 Taxi, Johnny Martinsson, Rhodos

2:a plats: Husquarna 1926 Special, Claes Lindblom, Hindås

3:e plats: HD EL 1939 Knuckelhead, Olov Holm, Åmål

Custom:

1:a plats: Ironhorse 124”, Christoffer Pentmo

2:a plats: Look Rat Harley, Victor Wångstedt, Twin Skull Mc, Göteborg

3:e plats: HD Sportster ”junior”, Öyvind Caspersen, Oslo

HD-Chopper:

1:a plats: Heroin Diet, Kenny Grönberg, Nyköping

2:a plats: Barth Choppers, Tony Barth, Sölvesborg

3:e plats: Hellboy, Peppe Svarthamn, Mc Choppers

Modified Std:

1:a plats: Rt Nine Military, Johan Svärd, Sundsvall

2:a plats: Lil Bighorn, Jose Luis Fernandez, Uppsala

3:e plats: Hail to the king, Christoffer, Järngrisen Mc, Munkfors

Racer:

1:a plats: Mad Max Bobber, Victor Wångstedt, Twin Skull Mc, Göteborg

2:a plats: Bomb Boss, Janne Uskali

3:e plats: Supermono Racer, John Ellwood, Täby