LISTA: Så påverkar Coronautbrottet idrotten i Roslagen – Rimbo IF flyttar träningar

Läs även: Regeringens beslut – alla stora sportevenemang stoppas från publik

Innebandy:

Alla innebandyserier är pausade i dagsläget och kommer eventuellt att upptas senare. Det innebär att Sportens livesändning från det avslutande derbyt mellan IBF Roslagsalliansen och Midas IBK, som skulle ha spelats på söndag, är inställd. Väddö IF, Midas IBK herrar och Roslagsalliansens herrar får alla också invänta beslut om en eventuell avslutning på säsongen.

Läs mer: Efter coronautbrottet – det händer med innebandyn

Handboll:

SHE-slutspelet med Kristin Thorleifsdottírs H65 Höör och Alexandra Bjärrenholts Skuru som två av storfavoriterna är framskjutet till mitten på april.

HK Ceres damer och Rimbo HK fick båda avsluta säsongen inför tomma läktare i helgen och samtliga matcher på ungdomsnivå ställs in.

Ishockey:

Hallsta IK och Rimbo IF hann båda avsluta sina serier, men för Norrtälje IK som kvalade till division 3 avbröts säsongen i förra veckan. Vad som nu kommer hända med kvalserien och eventuell upp- och nerflyttning är ännu oklart.

Fotboll:

Upplandscupen går vidare, men matcherna bör spelas utan publik, enligt förbundets riktlinjer.

För BKV Norrtäljes A-lag har coronautbrottet hittills inneburit en inställd träningsmatch och att träningsresan till Alicante ställs in.

Om seriespelet kommer starta på utsatt datum har det ännu inte fattats beslut om. Under måndagen hålls ett möte mellan de allsvenska klubbarna angående om man ska skjuta på premiären för att kunna spela matcherna med publik. Hur de lägre serierna påverkas är oklart i dagsläget.

Övrigt:

Rimbo IF har beslutat att alla träningar kommer ske utomhus och att planerade inomhusträningar antingen flyttas ut eller ställs in. Hockeysektionen har beslutat att fortsätta med träningsverksamhet, men ställer in samtliga seriematcher och cuper, skriver man på sin hemsida.