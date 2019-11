LISTA: Så berörs du av de nya SL-satsningarna – nya tidtabeller i Norrtälje kommun

Regionens styrande block har nu kommit överens om trafikbudgeten för nästa år. Den innehåller bland annat ett beslut om att sätta in drygt 162 000 nya avgångar i busstrafiken i Stockholmsområdet.

Bland annat kommer flera bussresor att läggas till mellan Norrtälje och Hallstavik samt Hallstavik och Herräng. En del av de nya tidtabellerna i kommunen innehåller också förändrade eller förlängda turer.

De nya tidtabellerna för 2020 börjar gälla från och med 15 december 2019.

Här är alla bussförändringar i Norrtälje:

Linje 641 Norrtälje – Hallstavik och Linje 654 Norrtälje – Lohärad – Norrtälje: Ny tur från Norrtälje till Hallstavik ca kl. 07.40. Turen på linje 654 ca kl. 07.40 från Norrtälje station behöver i och med detta inte trafikera delen Lohärads vägskäl -Svanberga skola, då denna övertas av den nya turen på linje 641.

Linje 641 Norrtälje – Hallstavik: Ny tur från Hallstavik ca kl. 12.30 och ny tur från Norrtälje ca kl. 13.30 under sommartidtabellen.

Linje 642 Hallstavik – Herräng – Hallstavik: Linjen får nya turer kvällstid lördag–söndag och helgdag ca kl. 20.55 från Hallstavik och ca kl. 21.15 från Herräng.

Linje 651 Norrtälje busstation – Färsna: Hållplatserna i Färsna trafikeras omvänd ordning mot idag. Idag är ordningen Balders hage och sedan Färsna. Istället kommer det bli Färsna och sedan Balders hage.

Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall: Linje 644 kommer inte att trafikera slingan runt Gamla Bergshamra. Det medför att arbetspendlingen till/från Stockholm snabbas upp med ca 5-6 minuter. Slingan som tas bort kommer fortfarande att trafikeras av 620/620X.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik: Några turer under eftermiddagens högtrafik förlängs till att sluta vid Västertorp under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 18:55 från Sthlm förlängs från Rimbo till Hallstavik. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under sommartidtabellen.

Källa: Region Stockholm