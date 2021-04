LISTA. Rekordmånga lämnar in e-förslag till kommunen – men få blir verklighet

E-förslag är när ett förslag eller idé från en medborgare publiceras på en kommunal webbsida som andra medborgare sedan kan rösta på. Det är en modern variant av det klassiska medborgarförslaget.

I Norrtälje har invånarna haft möjlighet att lämna e-förslag sedan februari 2018 efter en idé från dåvarande kommunalrådet Ingrid Landin (MP).

Och nymodigheten blev snabbt anammad av befolkningen - årets därpå lämnades 130 önskemål in på det sättet vilket är tredje flest i Sverige bland de 50 kommuner som erbjuder möjligheten. Bara i storstäderna Göteborg och Malmö har fler e-förslag lämnats in under 2019. Det visar statistik som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

När NT når val- och demokratinämndens ordförande Nicklas Salmin (L) för en kommentar känner han inte till topplisteplaceringen.

– Det är jättekul att medborgarna i Norrtälje är engagerade i sin hembygd. Det är ett utslag för en vilja att påverka och att vi kommit väldigt långt i Norrtälje på demokratiområdet, säger han.

En stor förändring har skett i utformningen av e-förslagen sedan de infördes. Från början räckte det med 25 röster, eller "likes", på ett förslag för att det skulle tas upp och beredas av ansvarig nämnd. Men under våren 2020 höjdes kravet till 50 röster, vilket har fått antalet förslag som bereds i en nämnd att sjunka kraftigt.

– Vi behöver ha någon form av tröskel. Kommunen har inte möjlighet att ha en organisation som kan hantera att vi släpper igenom alla tips som kommer in. Det är ett sätt att få det överblickbart och se till att de e-förslag som kommer in har någon slags tyngd bakom sig, förklarar Nicklas Salmin.

Under rekordåret 2019, då alltså 130 förslag lämnades in, blev bara två av dessa godkända och därmed förverkligade. Det rör sig om en omsorgsbok till Norrtäljemodellen och ungdomsledare till bygdegårdarna. Totalt har åtta av medborgarnas önskemål förverkligats sedan e-förslagen infördes för tre år sedan.

Läs också: Hon fick avslag på sitt e-förslag om lasershow på nyår: ”Det var ganska väntat”

Men Nicklas Salmin menar att den statistiken inte visar hela bilden och pekar på att många av förslagen tar upp sådant som kommunen redan planerar att göra, varför dessa av naturliga skäl inte kvalar in som "godkända".

– Det är inte en helt korrekt bild. En hel del av förslagen som kommit in har ansetts besvarade och många ligger i pipeline. Man kan se det som att åtta är väldigt lite, eller så kan man se det som att invånarna är duktiga på att önska sådant som kommunen är bra på att genomföra, säger han.

På val- och demokratinämndens senaste möte beslutade politikerna att införa någon form av uppmärksammande av de medborgare som lämnat e-förslag som blivit genomförda.

– Hur det blir håller vi på att tänka på. Men de ska uppmärksammas som de demokratihjältar de är, säger Nicklas Salmin.

När Nicklas Salmin ombeds avslöja sin personliga favorit bland de e-förslag som kommit in sedan starten ber han att få återkomma. Lite senare kommer ett mejl där han hyllar Norrtäljebon Lis Sernemars förslag om att inrätta en lasershow under nyårsfirandet.

"Den blev mycket omdebatterad i Facebookgruppen "Norrtälje - vad händer på byn" och skapade ett engagemang kring frågan. Personen bakom initiativet lade dessutom mycket tid på att lobba för sitt förslag. Engagerade innevånare är skillnaden mellan bra och dåliga kommuner." skriver han i mejlet.

Samtliga e-förslag som blivit godkända sedan februari 2018

En omsorgsbok till Norrtäljemodellen

Ungdomsledare till bygdegårdarna

Ideell fritidsgård på Väddö

Förbättrad upplysning om kulturella och historiska platser i Hallstavik

Bygg upp Vigelsjö gård som ett lokalt beläget friluftscenter

Barnskötarutbildning

Anlägg vinterbro mellan Löparö och Urösundet

Bevara landsbygdsskolorna