LISTA: Här är museerna och hembygdsföreningarna du måste besöka i sommar

Här är några hembygdsföreningar och museer som har öppet i sommar, men kanske under lite andra förhållanden än vad vi är vana vid.

Skebobruks museum

Den gamla brandstationen som i dag är ett museum invigdes första gången 1971. Här finns gamla bruksföremål och fotografier från brukets verksamhetstid bevarade. I sommar har de öppet under juli månad torsdag till söndag från kl. 13-16. Under augusti fredag till söndag från kl. 13-16.

Adress: Fagerviksvägen 2, Skebobruk.

Erikskulle, Söderbykarl

Marken tillhörde en gång i tiden bonden Erik Eriksson. För 100 år sedan han gav den första biten mark som en start till något mycket större. Hembygdsgården har under juli månad bycafé med våfflor och fika. Från kl. 17-20.

Erikskullevägen 7, Norrtälje.

Tolvmansgården, Rimbo

Här finns det utomhusservering på lördagar och söndagar till och med den andra augusti. Från kl.12- 15. I trädgården finns det plats för en kaffe eller festis och för att fika lite gott. Det finns också en lättare orientering med start och mål på Tolvmansgården.

Adress: Tolvmansgården, Liestavägen, Rimbo.

Traktormuseet, Färsna

Museet har öppet under lördagar kl: 12-15 samt tisdagar kl. 10-14 i juli. Samt första och åttonde augusti, kl: 12-15. Det kostar ingenting att besöka gården, där det också står traktorer utomhus.

Adress: Färsna Gård 1, Norrtälje

Kvarngården, Bergshamra

Här finns en vattenkvarn med ursprung från 1700-talet. Det går också att se den gamla mjölnarbostaden med inventarier från förr. Det är Länna hembygdsförening som anordnar aktiviteter vid Kvarngården, i sommar blir det konst- och hantverksveckor. Nya konstnärer varje vecka till och med den sjunde augusti. Öppet varje dag mellan kl. 11-15.

Adress: Bergshamra byväg 67.

Sjöfartsmuseum, Älmsta

Museet är öppet alla dagar till och med den 31 augusti, från kl. 10-16. Inga stora grupper kan tas emot på grund av rådande situation. För mer info kontakta museet.

Adress: Gåsviksvägen 47, Väddö.

Penningby Slott

Slottet kommer ha guidade visningar den 29, 30 samt 31 juli. Turerna startar alla kl.13 och tar ungefär en timme. Med hänsyn till corona får man förköpa sin biljett genom biljettkiosken.se.

Adress: Penningby Slott, Penningby Allé

Torsten Nordströms Museum

All visningsverksamhet på museet har ställts in för sommaren 2020, men utställningsaffären på gården har öppet. Boden som visar hur en färgaffär kunde se ut under början av 1900-talet är öppen tisdag till fredag från kl. 10-15 samt under lördagar från kl. 12-16 under hela sommaren.

Adress: Museet ligger i hörnet av Lilla Brogatan och Tillfällegatan i ett hundra år gammalt trähus

Pythagoras industrimuseum

Museet har guidade visningar för barn och vuxna som man får boka på förhand. Visningen i sommar handlar om tändkulemotor och remdrivna maskiner. För att boka en tur gå in på pythagorasmuseum.se. Är det så att man inte har möjlighet att gå en guidad tur kan man ändå ta del av ett stycke levande historia. Via Pythagoras hemsida kan man lagga ner en ljudguide.

Adress: Verkstadsgatan 6, Norrtälje