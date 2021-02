LISTA: Han knep Guldankaret – här är alla vinnare på Norrtälje Idrottsgala

REPRIS-TV: Här kan du se Norrtälje Idrottsgala igen!

Roslagens Sparbanks Stiftelsers Ungdomsledarstipendium

Vinnare: Alexandra Hallstedt, Rimbo Ungdomsteater, Anders Carlsson, Roslagsbro IF och Alexander Björneheim, Norrtälje BBK

Norrtälje Kommuns stipendium till föreningar med barn/ungdomsverksamhet

Vinnare: Väddö IF, Estuna IF, Norrtälje Gymnastikförening, Rimbo IF och Spillersboda IF

Årets Hederspris

Vinnare: Helene Tollbring, handboll

NT-sportens Ungdomsstipendium

Vinnare: Moa Zetterström, simning

Årets Eldsjäl

Vinnare: Thord Andersson, Rånäs OK och Tommy Williamsson, Lohärads IF

Årets Prestation

Vinnare: Lina Andersson, cyklist

Årets Domare

Vinnare: Jasmina Logo, fotboll

Årets Tränare

Vinnare: Peter Jansson, speedway

Årets Manliga Idrottare

Vinnare: Arvid Slätis, fotboll

Årets Kvinnliga Idrottare

Vinnare: Kristin Thorleifsdóttir, handboll

Årets Lag

Vinnare: Rådmansö SK, fotboll

NT:s Guldankaret

Vinnare: Jacob Logård, brottning

